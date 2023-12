Nintendo Switch: Das beliebteste Game im eShop ist nicht Zelda

Nintendo Switch: Suika Game ist das beliebteste Spiel aus Japan

Alsim Juli seine Zwischenbilanz an Downloads veröffentlichte, war mehr oder weniger klar, welches Spiel auf Platz eins landen würde. Doch ein kleines Spiel hat einen Giganten vom Thron gedrängt.Nur wenige Monate zuvor war mitder langersehnte Nachfolger vonerschienen und hatte zahlreiche Rekorde gebrochen. Umso überraschender, dass dieser Action Adventure-Gigant von einem simplen Minispiel wieüberholt werden konnte.Dasist vor zwei Jahren auf die Nintendo Switch gekommen und erst 2023, durch die Aufmerksamkeit einiger japanischer Streamer,gegangen. In Suika Game lasst ihr Früchte von oben herabfallen – schafft ihr es, dass zwei gleichenebeneinander liegen, verbinden diese sich zu einer größeren, ähnlich wie im Puzzle-Klassiker 2048. Der Unterschied: Die Früchte lassen sich nicht einfach stapeln, sondern rollen zwischen den Feldern herum, was dem Spiel eine neue strategische Ebene verleiht.Zwischen seiner Einfachheit, dem günstigen Preis und natürlich dem viralen Hype hat Suika Game es tatsächlich geschafft, Zelda: TotK auf Platz zwei der jährlichen zu verbannen. Dicht gefolgt von Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder und Dragon Quest Monsters: The Dark Prince. Auch eine Erwähnung wert: Das sechs Jahre alte Mario Kart 8 Deluxe schafft es immer noch auf Platz sechs.Dass der Hype um Suika Game letztendlich einen Giganten wie Zelda: TotK, hätte im Juli vermutlich niemand erwartet. Welche Titel der 4Players-Redaktion am besten gefallen haben, könnt ihr in