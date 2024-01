Nintendo Switch: Leaker kündigt Bayonetta-Trilogie für Konsolen-Nachfolger an

Nintendo: Leaker kündigt Bayonetta-Trilogie an





BAYONETTA recibirá una edición TRILOGY con sus tres juegos principales en un pack para la Switch 2.



Los juegos traerán mejoras visuales (HDR confirmado) y de rendimiento.



Por retrocompatibilidad también se podrá jugar en Switch 2 con mejoras. pic.twitter.com/jHjkLeVUwK



— Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) December 28, 2023

Zeitnahe Ankündigung der Switch 2?

Bereits seit ein paar Monaten gibt es Gerüchte über einen Nachfolger der, manchmal auch als „Nintendo Switch 2“ betitelt. Ein Leak gibt nun vermeintlichen Aufschluss darüber, dass die-Trilogie für besagte Konsole erscheinen soll.Ob das wirklich stimmt, ist unklar, immerhin handelt es sich um einen. Jedoch ist der aus Spanien stammende User bekannt dafür, gelegentlich Informationen preiszugeben, die sich als wahr herausstellen. Beispielsweise hatte erein Jahr vor Release angekündigt.Nash Weedle nennt sich der Nutzer und betitelt sich selbst als „El Analista de Leaks“, also der. Im Tweet schreibt er ganz klar, dass Bayonetta für die Nintendo Switch 2 erscheinen soll; alle drei Hauptspiele in einem Paket.Zudem sollen die Spielemit sich bringen, inklusive High-Dynamic-Range (HDR). Das beschreibt einen hohen Kontrastwert, der Effekte knalliger aussehen lässt und unterschiedliche Farben hervorhebt. Auch von einer verbessertensoll das Spiel profitieren.Der letzte Satz des Tweets ist allerdings etwas: Hier schreibt Weedle, dass es aufgrund der Abwärtskompatibilität auch auf der Switch 2 spielbar sei. Vermutlich handelt es sich um einen Tippfehler und in Wirklichkeit ist die derzeitige Nitendo Switch gemeint.Unter dem Post wird der Nutzer außerdem gefragt, ob erherausgeben könnte, worauf er reagiert. „Wir könnten von der Switch 2 erfahren, bevor dasendet. Ich persönlich denke, dass es bald passiert, aber Nintendo ändert die Pläne so häufig, dass ich mich daran nicht mehr verbrennen will“, so Weedle. Ein Fiskaljahr ist quasi das Geschäftsjahr einer Firma, was bei Nintendo auf den 31. März hinweisen würde – bis dahin könnten wir schlauer sein, so schätzt der Nutzer die Situation zumindest ein.Diebrodelt und brodelt, doch haben wir immer noch keine offizielle Ankündigung der Konsole, es sind und bleiben Leaks. Zuvor beschäftigte man sich mit, die sich angeblich auf dem Niveau der Last-Gen-Geräte, also PS4 und Xbox One, befinden soll und damit definitiv hinterherhinken würde.Aufvon Nintendo müssen wir wohl noch eine Weile warten. Wer sich weiter mit Leaks zur Nintendo Switch 2 beschäftigen will, findet aktuell bereits einiges. Ein angemeldetes Patent lässt beispielsweise drauf schließen, dass es sich– mehr dazu findet ihr hier.