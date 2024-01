Nintendo Switch: Speicherplatz anzeigen und erweitern

Standardmäßig hat die klassische Nintendo Switch einen Speicherplatz von rund 32 GB. Die OLED -Version bringt es dabei immerhin auf 64 GB.

Da der interne Speicher gerade beim Download mehrerer Games jedoch schnell an seine Grenzen stößt, können Nutzer den Speicherplatz der Nintendo Switch per Karte aufrüsten. Darüber hinaus lässt sich der noch verfügbare Konsolenspeicher in wenigen Klicks anzeigen.

Speicherplatz der Nintendo Switch anzeigen

Im Home-Menü der Nintendo Switch klickt man zuerst auf die „Systemeinstellungen“. Anschließend wählt man in der Auswahl links den Punkt „Datenverwaltung“ aus. An dieser Stelle werden sowohl der verfügbare Systemspeicher als auch die aktuelle Speicherkapazität der zusätzlichen Speicherkarte angezeigt (falls vorhanden).

Was tun bei zu wenig Speicherplatz auf der Nintendo Switch?

