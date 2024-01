Nintendo Switch 2: Experte vermutet wenig Verbesserung

Ein japanischer Medienexperte und Analytiker der Gaming-Industrie teilt seine Vermutungen zur. Er spekuliert über einen möglichen Preis für die neue Konsole, während er kaum technische Fortschritte erwartet., spricht seine Gedanken bezüglich künftiger Nintendo Hardware gegenüber dem Magazin Games Industry aus. Dort erstellte man einen umfassenden Beitrag, der massig Stimmen und Erwartungen für 2024 beinhaltet.Totos Vermutungen lauten wie folgt: Der Nachfolger von der Nintendo Switch wird 2024 auf den Markt kommen und etwa. Zudem glaubt der Analytiker, dass die Spiele grundsätzlich im Preis steigen und bald bei etwa 70 Dollar pro Titel liegen.Auch in Bezug auf die Technik der neuen Hardware von Nintendo hat Toto klare Ideen. Diese dürfte für den ein oder anderen eher eine Enttäuschung darstellen, weil erhegt: „Das nächste System wird wahrscheinlich eher eine Weiterführung als eine Revolution. Nintendo könnte neuen Schnickschnack dranhängen, doch es wäre immer noch sehr ähnlich zur aktuellen Switch“, so der Experte.Einwird es allem Anschein nach bleiben. Er glaubt, dass das größtenteils an Pokémon liegt, was Fans wiederum automatisch mit einer mobilen Konsole assoziieren. „Auf gar keinen Fall wird Nintendo das Feature für ihr nächstes großes Projekt aufgeben“, sagt Toto dazu.Letztendlich bleibt es beiund Gerüchten rund um die heiß erwartete Konsole, denn Nintendo selbst hat die Switch 2 noch nicht offiziell angekündigt. Die Bekanntgabe könnte aber bis zum Frühjahr erfolgen,– mehr dazu lest ihr hier.