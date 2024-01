Nintendo Switch: Firma kündigt Release des Nachfolgers für September 2024 an, rudert dann zurück

Nintendo Switch 2: Vermeintlicher Release war nur geraten





FYI: An Ai Shark spokesperson tells me they're just guessing about the next Nintendo console's release date https://t.co/CqPE9oBSDr



— Jason Schreier (@jasonschreier) January 11, 2024

Seit Monaten, wenn nicht gar Jahren, ranken sichum den. Mutmaßlich soll Nintendos neue Hardware noch in diesem Jahr angekündigt und vielleicht sogar veröffentlicht werden. Ein Dritthersteller hat diese Gerüchte nun weiter angeheizt, ehe schnell wieder zurückgerudert wurde.Im Mittelpunkt stehen Altec Lansing und Ai Shark, die im Rahmen der CES 2024 ihre Zusammenarbeit bekanntgegeben haben. An und für sich erst einmal recht unspektakulär, allerdings heißt es in einer Pressemeldung beider Unternehmen, dass deren Produkterscheinen soll. Huch, hat dort jemand aus Versehen geheime Infos weitergegeben? Die Antwort ist: Nein, denn Altec Lansing und Ai Shark haben sich schlichtweg einen Fehler erlaubt.Ai Shark, die früher als Gameshark für ihre Cheat-Cartridges bekannt gewesen sind, arbeiten seit kurzem an einer neuen, die Spielern dabei helfen soll, sich zu verbessern. Erscheinen soll das Programm im Laufe des Jahres, genauer gesagt zum Weihnachtsgeschäft, wie eine mittlerweile aktualisierte Pressemitteilung von Lizenznehmer Altec Lansing verrät. Zuvor wurde jedoch geschrieben, dass die Software zusammen mit der Nintendo Switch 2 im September dieses Jahres erscheinen wird.Die beiden Unternehmen haben jedochvorab verraten, wie die englischsprachigen Kollegen von Digital Times in Erfahrung bringen konnten. Auf eine erste Nachfrage korrigierte AI Shark die Angabe auf Herbst 2024, ehe man anschließend zugegeben hat, dass Nintendo noch keinen offiziellen Releasezeitraum für die Switch 2 bekanntgegeben hat. Zudem eine Switch 2 ja noch nicht einmal angekündigt ist.Auch der Bloomberg-Journalist Jason Schreier hakte nach und erhielt als Antwort von Ai Shark, dass sie den Releaseterminhaben. Wirkliche Infos über Nintendos zukünftige Hardwarepläne besitzt die Firma demnach offenbar nicht. Mit der Erwähnung in der Pressemitteilung dürften sich Altec Lansing und Ai Shark dennoch eine gute Ecke mehr Aufmerksamkeit gesichert haben, selbst wenn man jetzt im Nachhinein eine entsprechende Korrektur vornehmen musste.Handfeste, oder wie auch immer Nintendos neue Konsole heißen wird, gibt es somit weiterhin nicht. Seitens eines japanischen Medienexperten wird aber gemutmaßt, dass der