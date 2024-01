Nintendo Switch: Nintendo Switch 2: Neues Gerücht legt Release mit 8 Zoll LCD Display in diesem Jahr nahe

Nintendo Switch: Nachfolger kommt wohl noch dieses Jahr – bringt 8 Zoll LCD-Display mit





Exclusive: Nintendo will launch next-gen game console with 8-inch LCD, lifting up demand for display panels by 14.6 million units, Omdia says.https://t.co/7SnKeoZOtU



— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) January 26, 2024

Gerüchte rund um einengab es in der Vergangenheit immer häufiger und nun meldet sich ein weiterer Analyst zu Wort, der Berichten zufolge mitzur häufig einfach als "" bezeichneten Konsole zu dienen.Jener behauptet, Nintendo wolle uns schon bald mit einem brandneuen System versorgen. Auch etwas zurdes Geräts will er in Erfharung gebracht haben: So soll der Switch-Nachfolger wohl mit einemausgestattet sein.Die Informationen beziehen sich auf einen jüngst veröffentlichten Bericht des Portals Bloomberg, in dem als Quelle der Omdia-Analystgenannt wird. Jener führt Untersuchungen zu denvon "kleinen und mittleren Displays" durch, weswegen er von den angeblichen Neuigkeiten rund um die "Nintendo Switch 2" erfahren haben will."Das neue Gerät des in Kyoto ansässigen Spieleherstellers wird für eine Verdoppelung der Lieferungen von sogenannten Unterhaltungsdisplays im Jahr 2024 verantwortlich sein", erklärte Hayase zuletzt kurz und bündig, wie es heißt.Natürlich raten wir wie immer, wenn derartigan die Oberfläche gespült werden, dazu, sich nicht unbedingt blinder Vorfreude hinzugeben und stattdessen zumindest einewalten zu lassen. Eine, beispielsweise seitens eines Nintendo-Sprechers, blieb bislang nämlich aus. Es gibt also bei Weitem kaum handfeste Argumente, geschweige denn eine Garantie dafür, dass es sich hierbei um letzten Endes zutreffende Aussagen von Hayase handelt. Bloomberg zufolge gilt der Experte aber zumindest als eine glaubwürdige Quelle.Dasder Nintendo Switch ist mit einem sieben Zoll großen Bildschirm ausgestattet und bietet eine Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln. Zuletzt teilte ein weiterer Experte seine Einschätzung zum Thema und verriet, dass es sich mit derhandelt. Damit ihr nicht länger ganz im Dunkeln tappt, haben wir euch an anderer Stelle einmalLetztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021