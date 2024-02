Nintendo Switch: Nachfolger soll Gerücht zufolge abwärtskompatibel sein

yopparai schrieb am 12.02.2024 um 19:01 Uhr

Naja, nicht ganz richtig. Man hat klar gesagt, dass das neue Accountsystem für Switch und deren Nachfolger gelten wird - es war also immer klar, dass man seinen Nintendo-Account auf was immer der Switch folgen mag mitnehmen kann (dass das infrage stand ist ja der eigentliche Witz, aber nach 3DS/WiiU? naja).

Nur hat der Account nur bedingt was mit Abwärtskompatibilität zu tun. Meinen PSN-Account hab ich auch damals auf PS3, PS4 und PS Vita gehabt, und da war gar nix kompatibel. Also ist das durchaus eine neue Information, wenn es heißt, dass es AK geben wird. Wenn auch keine so schrecklich überraschende, zumal an der darunterliegenden Technik wohl in erster Linie die Performance ändert. Wobei die GPU-Architektur natürlich ne andere ist und da durchaus Hürden zu nehmen sind um das gewährleisten zu können, geschenkt bekommt man die AK nun auch wieder nicht.

So oder so, nicht schrecklich überraschend, aber trotzdem gut zu hören, dass es jemand bestätigt. Ich denke mal dass das auch für die Karten gilt ist ziemlich sicher. Nintendo hat mit GB/GBC/GBA, GBA/DS und DS/3DS schonmal dasselbe Problem gelöst, das bekommen sie wieder hin.