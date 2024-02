Nintendo Switch: Für Februar vermutetes Direct-Event wohl noch einmal verschoben

Gerüchteweise für Februar angekündigte Nintendo Direct-Präsentation wegen Xbox Business Update wohl verschoben

In den vergangenen Tagen machte immer mal wieder das Gerücht den Umlauf,plane noch für den Februar eines seiner. Doch jüngsten Berichten zufolge könnte nun doch alles anders kommen als zunächst angenommen.Den Informationen zufolge habe ein ganz bestimmtes Ereignis dafür gesorgt, dass man nun von einer Verschiebung des Termins ausgehen könne: Das, das am Donnerstag stattgefunden hat und schon zuvor ein heißes Gesprächsthema war.Wie es seitens Jeff Grubb von Giant Bomb heißt , spiele Nintendo wohl mit dem Gedanken, das Direct-Event, welches vorherigen Gerüchten nach noch in diesem Februar abgehalten werden sollte, zu verschieben. Dasstand ohnehin bislang in den Sternen, lediglich, dass man rund um die Monatsmitte geplant habe, soll bekannt gewesen sein. Schon in der Vergangenheit hat Nintendo seine hauseigenen Showcasesdes Jahres abgehalten, so dass Fans sich bereits die Finger nach Neuigkeiten aus dem Hause der japanischen Spieleschmiede gelechzt haben dürften.Als besonders interessant gilt nach wie vor: Der Nachfolger des gefeierten ersten Teils des Metroidvanias hat noch immer, obwohl es bereits vor rund fünf Jahren während einer früheren Nintendo Direct angekündigt wurde. Folgerichtig gilt es bis heute als eine der heißersehntesten, noch bevorstehenden Veröffentlichungen.hingegen gab kürzlich bekannt, dass gleichwagen sollen. Umes sich dabei handelt, wurde noch nicht verraten, einigeaber im Gespräch.Diese könnten so gleich auch im Rahmen einer kommenden Nintendo Direct-Präsentation vorgestellt werden – womit sich die vermutete Verzögerung einleuchtend erklären ließe. Vielleicht spielt aber auch diedes Mario-Konzerns eine Rolle. Zuletzt machte immerhin ein Gerücht die Runde, dass dassein soll.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021