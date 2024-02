Nintendo Switch: Nachfolger soll jüngsten Berichten zufolge erst 2025 erscheinen

Nintendo Switch 2 kommt Berichten zufolge erst im Frühjahr 2025

Seit einiger Zeit verdichten sich die Gerüchte rund um dieaus dem Hause Nintendo. Auf offizielle Neuigkeiten zur "", wie der Nachfolger des beliebten Handheld-Hybriden der Einfachheit genannt wird, warten Fans bereits seit Monaten.Während viele davon ausgingen, man dürfe schon in diesem Jahr mit einer brandneuen Konsole seitens der japanischen Spieleschmiede rechnen, folgt nun jähe: Wie jüngste Berichte vermuten lassen, könnte sich der heißersehntenoch eine ganze Weile hinziehen.Zuletzt machten immer wiederdie Runde, die. Ein Insider ging noch vor einigen Monaten davon aus, dass es sogar schon in diesem Frühjahr der Fall sein könnte, doch nun kommt doch alles ganz anders als von vielen Nintendo-Fans vermutlich erhofft.Wie neben vielen anderen seriösen Portalen auch Eurogamer berichtet , habe sich Nintendo an nun an diversegewandt, um sie über die Veröffentlichung im kommenden Jahrzu informieren. Allerdings wolle man den Nintendo Switch-Nachfolger noch in diesemauf den Weg bringen, um direkt so viele Titel wie möglich zum Launch parat zu haben.So könne man wohl von einer Veröffentlichung im ersten Quartal des nächsten Jahres ausgehen, währendein Release zum Ende des aktuellen Kalenderjahres angedacht war. Dabei bezieht man sich auf die Quellen des brasilianischen Videospieljournalisten Pedro Henrique Lutti Lippe. Auch VGC berichtete jüngst von zwei Entwicklern, die sichfür die Veröffentlichung ihrer kommenden Switch 2-Spiele als Ziel gesetzt hätten – allerdings unabhängig davon, ob es zu einer Verschiebung des eigentlichen Konsolen-Launchs kommt.Für Nintendo selbst dürfte dies ohnehinzur Folge haben: Noch immer verkauft sich die ursprüngliche Nintendo Switch wie geschnitten Brot und gilt als eine der meistverkauften Videospielkonsolen aller Zeiten. Auf diesem Erfolg kann man sich durchaus etwas ausruhen, ehe es mit einer frischen Generation wieder in die Vollen geht. Und auch einige bereits mit Spannung erwartete Switch-Spiele, darunter, stehen noch in diesem Jahr vor der Tür., erfahrt ihr von uns an anderer Stelle.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021