Nintendo Switch: Neue, fast halbstündige Direct angekündigt

Mit Gerüchten ist das häufig so eine Sache: Was wirklich dran ist, weiß man erst, wenn sich die betroffenen Parteien zu Wort melden. Das ist auch bei derund den darum herum vermutetenmeistens der Fall.Nachdem es jüngst hieß,sei aufgrund der hitzigen News-Lage rund um die Xbox und möglicherweise abwandernde Exklusivtitel verschoben worden, machtdiesen Aussagen nun höchstpersönlich einen Strich durch die Rechnung. Nintendo Switch-Besitzer dürfen sich also doch noch im zweiten Monat des frisch angelaufenen Jahres über einenfreuen.Lange warten müsst ihr übrigens auch nicht mehr: Schon morgen,lohnt ein Blick auf den offiziellen YouTube-Kanal , um sich dort die für 25 Minuten Laufzeit angesetzte Präsentation anzuschauen. Allerdings, und das gibt vielen Fans offenbar bereits Anlass, ihrer Enttäuschung in den sozialen Medien Luft zu machen, handelt es sich um ein; das bedeutet, es werden keine First-Party-Titel gezeigt werden.Das macht man auch im Ankündigungspost auf Twitter klar: Der Livestream konzentriert sich „hauptsächlich“ auf, die in dererscheinen sollen. Eine Indie-Präsentation erwartet uns zwar nicht, mit einem neuen 3D-Mario solltet ihr aber auch nicht rechnen, sonst ist schlechte Laune vorprogrammiert. Auf Twitter herrscht die zuweilen schon jetzt: In den Kommentaren sindzu lesen, dass es sich nicht um eine „richtige“ Nintendo Direct handelt.Dabei ist das restliche Jahr auf der Nintendo Switch aktuell noch spärlich bestückt: Am 22. März kommt, dievonundsind– und scheinen das fürs Erste auch zu bleiben. Dafür stehen morgen dann eine Reihe bald erscheinender Titel von anderen Entwicklern im Fokus, die sich möglicherweise ebenfalls auf eurer Nintendo Switch einnisten könnten.Trotz der erwähnten Enttäuschung klammern sich einige Fans übrigens an ein mögliches Update zu. Das Sequel zum beliebten Metroidvania wurde, lässt aber weiter auf sich warten – zuletzt ließ der Marketing-Mensch von Entwicklerstudioverlauten, dass man weiterhin hart daran arbeitet. An anderer Stelle haben wir noch einmal, die wir bislang kennen.