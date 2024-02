Nintendo Switch: Neues Update für Version 17.0.1 ist live

Nintendo Switch: Verbesserungen der Version 17.0.1 - Taufrisches Firmware-Update jetzt verfügbar





A rebootless update for 17.0.1 is out. New phrases were added to the bad words lists:



- Combinations of the word “hate” / “h8” with minorities

- Various death threats in Japanese

- Oddly, “stop being friends” (“トモダチヤメ”) in Japanese



— OatmealDome (@OatmealDome) February 20, 2024

Während sich gerade gefühlt die gesamte Aufmerksamkeit auf den Nachfolger des populären Handheld-Hybriden richtet, dürfen sich Besitzer derzunächst einmal um ein brandneuesfür die kleine Konsole freuen.Mit diesem aktualisiert der japanische Videospielherstellerder Switch und nimmt klammheimlich ein paar Verbesserungen vor. Was hinter dem Update steckt, verrät der bekannte Dataminernun im Detail.Bei der Aktualisierung der Firmware auf Version 17.0.1 für die Nintendo Switch handelt es sich um ein sogenanntes "Update", sprich: Ihr müsst eure Konsole nicht einmal neustarten, um die – zugegeben eher– Verbesserungen auf das System zu hieven. Dies erklärt OatmealDome im Rahmen eines Twitter-Posts noch einmal selbst.Aucheurerseits seien nicht nötig, um das Update aufzuspielen. Worauf sich die Änderungen, die mit Version 17.0.1 die Nintendo Switch-Geräte ereilen sollen, beziehen, verrät der Dataminer natürlich ebenfalls. So seien einige frische Formulierungen in der Liste desaufgenommen worden, beispielsweise Variationen des englischen Wortes „hate", oder aber verschiedene Todesdrohungen in der japanischen Sprache.Auch die Phrase „stop being friends", also „keine Freunde mehr sein", findet man nun auf der Liste der verbannten Formulierungen. In den originalen Patch Notes für Version 17.0.1 erklärte Nintendo darüber hinaus, dass man Probleme mit der lokalen Kommunikation einiger Software behoben hätte.Darüber hinaus wurden schon mit dem eigentlichen Update auf Version 17.0.1 Verbesserungen an derder Konsole vorgenommen.