Nintendo Switch: Peripherie-Hersteller Hori präsentiert neuen Gitarren-Controller samt Lernspiel

Hori stellt coolen Gitarren-Controller inklusive Spiel zum Üben für die Nintendo Switch vor

"Haru no Hi" von Aimyon

"Sayonara Elegy" von Masaki Suda

"Niji" von Masaki Suda

"Nagoriyuki" von IRUKA

"Kanpai" von Tsuyoshi Nagabuch

"TRUELOVE" von Fumiya Fujii

"Anpaman’s March" von Dreaming

"Happy Birthday to You"

"Twinkle Twinkle Little Star"

"Jingle Bells"

Gestern zog die jüngst abgehaltenewieder einmal alle Blicke auf sich, doch dem internationalen Publikum blieb die eine oder andere, lokale Ankündigung verwehrt. So präsentiert der, der mitunter lizenziertes Zubehör für dieentwickelt, seine neuesteBei dieser handelt es sich, ebenso wenig ist sie einem Retro-Modell von Nintendos früheren Spielekonsolen nachempfunden. Stattdessen lernt ihr mit dem taufrischen Hori-Controller im wahrsten Sinne des Wortes spielend leicht, einem Instrument die richtigen Töne zu entlocken.Im Rahmen des letzten Partner Showcase enthüllte Hersteller Hori gegenüber den, dass man ein brandneues Spiel für die Nintendo Switch auf den Markt bringen wolle, mit dem die Spieler den Umgang mit einer echtenerlernen sollen. Zwar gab es in der Vergangenheit mitoderbereits Titel, die irgendwo in eine ähnliche Kerbe schlugen, allerdings stand dabei stets der Spaß im Arcade-Gewand im Vordergrund., wie der Name des gerade erst angekündigten Lernspiels lautet, soll stattdessen dafür sorgen, dass man während des Spielens ein tatsächliches Verständnis für das Instrument und wie es zu benutzen ist entwickelt, ohne dabei zu schnell an Motivation zu verlieren.ist allerdings der dazugehörige Controller, den Hori parallel für die Switch auf den Markt bringt.Dieser ist optisch einer, unterscheidet sich aber vor allem in seiner Größe von dem tatsächlichen Instrument. Hinzu kommt ein passendersowie wie ein ausführliches Nutzerhandbuch. Und welche mehr oder minder bekanntenihr anschließend mit Guitar Life: Lesson 1 nachspielen könnt, ist auch bekannt ( via NintendoEverything):Wie ein Blick auf die Tracklist des Spiels verrät, dürften vor allem, die zuvor wenig bis gar keinen Kontakt zu einer echten Gitarre hatten, hier auf ihre Kosten kommen. Gerade "Happy Birthday to You" oder "Jingle Bells" stellen einsteigerfreundliche Optionen dar, die auch in der breiten Masse bekannt sind. Bislang gibt es keine konkreten Infos dazu, ob Hori plant, den Controller samt Guitar Life: Lesson 1 für die Nintendo Switch auchanzubieten. Im Land der aufgehenden Sonne erscheint das Paket aus Controller und Game immerhin noch. Was die letztehatte, erfahrt ihr ebenfalls bei uns.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021