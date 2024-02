Nintendo Switch: Nachfolger erscheint laut Wirtschaftszeitung im März 2025 - oder noch später?

Nintendo Switch 2: Genug Vorrat an Konsolen und Spielen

Während Sony und Microsoft mit ihren Konsolen längst in der neuen Generation angekommen sind, warten Fans derbisher vergeblich auf eine konkrete Ankündigung zu einem Nachfolger. Tatsächlich soll sich ein Release der Switch 2 weiter hinauszögern als bisher gedacht.Dies will die Japanische Wirtschaftszeitung Nikkei erfahren haben. Dieser zufolge ist mit der nächsten Nintendo-Konsolezu rechnen – möglicherweise sogar später. Der Grund für diese lange Wartezeit ist nachvollziehbar, wenn auch ärgerlich.Mit einem Release erst im Jahr 2025 würde sich Nintendo mehr Zeit für die Entwicklung und Produktion der Switch 2 und dafür erhältliche Spiele geben und. In der Vergangenheit gab es häufig Beispiele von Hardware, die in großem Stile ein- und in der Folge mit Profit weiterverkauft wurden. Damit so etwas bei einem Release des Switch-Nachfolgers nicht vorkommt, wolle man sich bei Nintendo auf einen entsprechenden Vorrat der Geräte sowie populärer Spiele einstellen, schreibt Nikkei (via Gamesradar ).Damit würde Nintendo das. Wenn es für nötig erachtet wird, kann der Release sogar bis zu einem späteren Zeitpunkt als März 2025 verschoben werden. Damit würde er sogar aus dem kommenden Geschäftsjahr von Nintendo fallen.Der Switch-Nachfolger soll wieder ein Hybrid aus portabler und Heimkonsole werden. Das Display wird größer ausfallen als bei der Switch. Hier hatte der Bildschirm des Standardmodells eine Diagonale von 6,2 Inch (etwa 15,7 Zentimeter); Bloomberg berichtete bereits, dass es bei der(etwa 20,3 Zentimeter) werden sollen.Wenngleich eine Bestätigung von Nintendo noch aussteht, kann man den Bericht von Nikkei als eine ziemlich sichere Quelle betrachten. Zumal der Präsident von Nintendo Shuntaro Furukawa mit dem gleichen Medium erst letztes Jahr ein Interview führte, in dem er bestätigte, dass Spiele für dieerscheinen würden. Was wir jedoch noch in, wurde letzte Woche in einer Nintendo Direct präsentiert.