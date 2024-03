Nintendo Switch: Octopath Traveler verlässt für kurze Zeit den eShop





Wenn Spiele unverhofft einfach erscheinen, nennt man das einen Shadow Drop – doch für den Umstand, wenn sie ebenso unverhofft einfach, beispielsweise aus dem, gibt es wohl noch keine Bezeichnung.Die dürfte man auch jetzt nicht erfinden, obwohl sich nun eine neue Gelegenheit dafür gefunden hat:, das japanische Rollenspiel aus dem Hause Square Enix, berühmt für seine 2D-Pixel-Dioramen, ist nämlich derzeit nicht im digitalen Store des Handheld-Hybriden erwerbbar. Nintendo hat aber bereits Entwarnung gegeben: Es handelt sich um eineTwitter-Nutzer Wario64 ist als einer der ersten auf das verschwundene Rollenspiel aufmerksam geworden und teilte die Info vom. Zusammen mit einem Screenshot aus dem eShop teilte er auch einen Link zur Support-Seite von Nintendo of America, wo man zwar keinen Grund für die Entfernung mitlieferte, dafür aber zumindest versicherte, dass Octopath Traveler„Octopath Traveler ist ab dem 1. März im Nintendo eShop und My Nintendo Store vorübergehend nicht käuflich erhältlich. Das Spiel wird bald wieder zum Kauf zur Verfügung stehen“, heißt es auf der offiziellen Website . Entgegen dem oben erwähnten Tweet ist– auch hier bei uns in Europa könnt ihr das Spiel derzeit nicht digital in den Einkaufswagen und zur Kasse schieben.Die Kollegen von gematsu ergänzten die Vermutung von Wario64, dass dies mit einemzu tun haben könnte, mit entsprechenden Screenshots, die diese Veränderung belegen. Ein knappes Jahr nach dem Release auf der Nintendo Switch erschien Octopath Traveler auch auf Steam sowie der Xbox One – Fans warten weiterhindes Rollenspiels.Ob der mit dem Publisher-Wechsel nun womöglich endlich erfolgt oder ob es sich um einehandelt, die keine Auswirkungen auf Spieler haben wird, bleibt abzuwarten. Wer Octopath Traveler auf der Nintendo Switch noch nicht hat und nicht bis zur unvermeidlichen Rückkehr warten kann, muss sich mit der mittlerweilebegnügen – oder spielt