Nintendo Switch: Emulator-Entwickler Tropic Haze muss 2,4 Millionen Dollar zahlen

Das ging schnell. Gut eine Woche nachdem Nintendo verkündet hat, rechtliche Schritte gegen das Unternehmen Tropic Haze wegen dessenzu unternehmen, ist in diesem Fall eine Entscheidung getroffen worden.Diese fällt wenig überraschend zuungunsten Yuzus aus. Die Entwickler hinter dem Tool müssen nicht nur eine Geldstrafe in Millionenhöhe zahlen, sondern auch künftig jeden. Doch damit nicht genug...Tropic Haze wurde zu einer Schadensersatzzahlung von 2,4 Millionen Dollar verurteilt. Im Urteil des Gerichts im US-Bundesstaat Rhode Island heißt es unter anderem: „Yuzu, ein Videospiel-Emulator, umgeht die technischen Maßnahmen undauf anderen Geräten.“ Da dies der primäre Nutzen von Yuzu ist und dafür geschützte, verschlüsselte Daten decodiert werden, sei das ein Verstoß gegen das Copyright.Zusätzlich müsse Tropic Haze jeglichen Support oder Vertrieb zu Yuzu und dazugehöriger Software oder den Quellcode einstellen. Dies schließt übrigens auch denein, der ebenfalls von dem Unternehmen entwickelt wurde. Tropic Haze muss seine Webseite wie auch seinen Discord-Server schließen und Social-Media-Aktivitäten einstellen.In einem Statement meldeten sich die Entwickler von Yuzu auf Twitter zu Wort: „Hallo Fans, wir informieren euch darüber, dass jeglicher Support von Yuzu und Citra für immer eingestellt wird.und starteten unsere Projekte in gutem Glauben und aus Leidenschaft für Nintendo und seine Konsolen und Spiele.“ Da dies aber bedeute, dass technische Schutzmaßnahmen von Nintendo umgangen werden können, sei es zu massiven Raubkopien gekommen. „Wir können nicht erlauben, dass die weiterhin passiert. Raubkopien zu unterstützen war niemals unser Anliegen. Wir waren tief enttäuscht, als wir gehört haben, dass mit unserer Software Spiele vor Release geleaked wurden.“Gestern noch war bekannt geworden, dass Tropic Haze sich einen Anwalt nehmen will und die Emulatoren weiterhin verfügbar seien. Heute folgt also. Nintendo hatte unter anderem beklagt, dass das Switch-Spielim vergangenen Jahr