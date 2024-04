Nintendo Switch System-Update: Die Patch Notes auf einen Blick





[Nintendo Switch Firmware Update]



Version 18.0.1 is out.



The sole change appears to be a fix for a Wi-Fi bug where networks with certain security settings were not able to be detected.



(Surprisingly, no changes to the bad words lists.) pic.twitter.com/q5at7JcvrJ



— OatmealDome (@OatmealDome) April 23, 2024

Es wurde ein Problem behoben, durch das während der Einrichtung eines neuen Drahtlosnetzwerks einige drahtlose Accesspoints nicht gefunden werden konnten.

Falls es Ihnen aufgrund dieses Problems nicht möglich ist, das Update auf Version 18.0.1 durchzuführen, passen Sie bitte vorübergehend die Sicherheitseinstellungen Ihres Drahtlosnetzwerks so an, dass nur WPA2 (AES) verwendet wird. So können Sie eine Drahtlosverbindung herstellen, um das System-Update herunterzuladen und zu installieren.

Sobald das Update auf Version 18.0.1 durchgeführt wurde, können Sie die vorherigen Sicherheitseinstellungen Ihres Netzwerks wiederherstellen.

Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität zur Steigerung des Nutzererlebnisses.

Für diehat der japanische Videospielhersteller nun das zweitedes Jahres 2024 ausgerollt. Dieser bringt das System auf die VersionUnd wie wir es bereits von vergangenen System-Updates gewohnt sind, fasst sich Nintendo recht kurz, was dieanbelangt. So wurden auch dieses Mal wieder ein paar geringfügige Verbesserungen vorgenommen.Das System-Update für die Nintendo Switch auf die Version 18.0.1 kann ab sofort auf eurem Handheld-Hybriden heruntergeladen werden. Wie bei den meisten Firmware-Aktualisierungen wird auch mit diesem an dergearbeitet. Darüber hinaus wurde auch die Behebung einesangegangen, bei welchem Netzwerke mit spezifischen Sicherheitseinstellungen nicht länger erkannt wurden, wie Dataminer OatmealDome über Twitter zusammenfasst:Scherzend erklärt er, dass es mit dem aktuellen Nintendo Switch-Update überraschenderweise keine Veränderungen an dergegeben habe – diese wurde mit vergangenen Aktualisierungen regelmäßig erweitert und verändert. Die exakten Patch Notes, die Nintendo auch auf der deutschen Support-Seite veröffentlicht hat, findet ihr hier:Ganz grundlegend ändert sich also nicht all zu viel auf der kleinen Konsole. Ganz im Gegenteil zu ihrem heißersehnten, der jüngsten Berichten zufolge allerdings noch etwas auf sich warten lassen dürfte: Angeblich wurde derverschoben - wenn nicht gar noch weiter in das kommende Jahr.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021