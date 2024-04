Nintendo Switch 2: Wird angeblich abwärtskompatibel und kommt mit einem größeren 1080p-Display

Je mehr wir uns einem potenziellen Release des heißersehntennähern, umso häufiger bekommen wir von vermutetenund seinerzu hören. So nun auch mit einem taufrischenDiesem zufolge soll die, wie sie der Einfachheit halber genannt wird, mit einer Funktion daherkommen, auf die Fans vermutlich schon seit dem Launch der aktuellen Generation hoffen: Diefür ältere Titel.Einem Blogeintrag des chinesischen Peripherieherstellerszufolge, der bereits von verschiedenen namhaften Portalen aufgegriffen wurde, handelt es sich bei der Nintendo Switch 2 um einedes aktuellen Handheld-Hybriden – ähnlich einem „verfeinerten Pro-Modell“. Wie schon zuvor immer mal wieder gemunkelt wurde, soll der Bildschirm der kleinen Konsole etwas vergrößert worden sein und nun eine Full HD-Auflösung vonunterstützen. Zuvor belief sich diese auf 720p, außerdem ist von größeren Joy-Con-Controllern mit einer „elektromagnetischen Saug-Docking-Struktur“ die Rede.Darüber hinaus sollen diekünftig aus Metall gefertigt werden und bei den neuen Controllern um eineauf der linken und rechten Seite ergänzt werden, die es bislang nicht auf den Gamepads zu finden gab. Welche Bezeichnung die zusätzlichen Buttons erhalten werden, geschweige denn, um welche Funktion sie das Eingabegerät erweitern, bleibt allerdings unklar. Den Berichten zufolge soll es auch eineunterhalb des Home-Buttons geben auf dem rechten Joy-Con geben.Die eigentliche Delikatesse, welche der zuletzt brodelnden Gerüchteküche entspringt, ist die angeblichedes Nintendo Switch-Nachfolgers. So soll die neue Konsole sowohl mit digitalen als auch mit physischen Switch-Spielen der aktuellen Generation kompatibel sein und demzufolge über einen entsprechendenfür die bisherigen Cartridges verfügen.Man bezieht sich dabei nicht nur auf die Spiele selbst, sondern sogar die Joy-Cons und Pro-Controller der ursprünglichen Switch sollen problemlos funktionieren.Zu guter Letzt fand auch dieBeachtung: Jene soll genauso funktionieren wie bisher, allerdings soll sie mit einer dämpfenden Halterung aus Metall ausgestattet sein, sich optisch leicht von ihrer aktuellen Form unterscheiden und sogar eineam TV unterstützen. Schon vor wenigen Tagen kamenauf, die wir an anderer Stelle bereits etwas ausführlicher beleuchtet haben.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021