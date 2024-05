Nintendo Switch-Nachfolger: Noch müssen Fans Geduld haben





This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…



— ä»»å¤©å ‚æ ªå¼ä¼šç¤¾ï¼ˆä¼æ¥­åºƒå ±ãƒ»IR) (@NintendoCoLtd) May 7, 2024

Viel wurde in Bezug auf den Nachfolger dergemutmaßt, getuschelt, geschrieben, angeblich hinter verschlossenen Türen auf irgendwelchen Messen gesehen oder von neuen technischen Möglichkeiten gehört. Von offizieller Seite hielt man sich aber immer schön bedeckt. Bis jetzt...Nintendo hat nun offiziell mitgeteilt, wann die neue Konsole vorgestellt werden soll. Natürlich nicht mit einem exakten Termin – ein bisschen Luft hat man sich mit einem groben Rahmen gelassen. Derweil wurdeangekündigt, auf der es Infos zum Fahrplan für das zweite Halbjahr geben soll.Über neun Jahre ist es mittlerweile her, dass die Nintendo Switch angekündigt wurde, wie CEO Shuntaro Furukawa in einem Beitrag auf Nintendos Twitter-Kanal festhält. Gut möglich, dass man das Jahrzehnt voll machen will, bis es handfeste Informationen zur Nachfolgerkonsole gibt. Die Ankündigung derselben soll nämlicherfolgen, was gleichzusetzen ist mit: bis März 2025., weil es endlich mal News vonseiten des japanischen Unternehmens zu diesem Thema gibt,, weil Fans sich unter Umständen noch eine ganze Weile gedulden müssen, um überhaupt mal wirklich mehr zu erfahren… und ganz ehrlich: Dass innerhalb der nächsten elf Monate offizielle Infos zur „Switch 2“ kommen, dürfte die Wenigsten wirklich überraschen.Quasi im gleichen Atemzug wurde eine Nintendo Direct für Juni angekündigt. Dort soll es Updates zu Softwaregeben. Die letzten großen Switch-exklusiven Titel sind mit dem Remake vonund dem HD-Remaster vonfür Mai und Juni angekündigt. Man darf also gespannt sein, was der japanische Spielegigant für das restliche Jahr geplant hat.Furukawa stellte in dem Post explizit noch einmal heraus, dass es auf dieser Nintendo Direct keine Infos zumgeben wird. Ob dieser also tatsächlichoder sich die, bleibt nach wie von ein hartnäckiges, wenn auch nicht unplausibles Gerücht.