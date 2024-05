Nintendo Switch-Ära übertrifft kombinierte Gewinne aus über drei Jahrzehnten





Nintendo's profit during the Switch era surpass the combined profit from 1981 to 2016. https://t.co/2BrQcamixK



— Pierre485 (@pierre485_) May 7, 2024





Since I've received several requests,

I've made another graph, this time accounting for inflation.

The statistic still holds true.

Cumulative Net Profit (1981 to 2016) = ¥2691b

Cumulative Net Profit (2017 to 2024) = ¥2696b https://t.co/3WTI9ZCvEv pic.twitter.com/PoMnolKeTY



— Pierre485 (@pierre485_) May 7, 2024

Dass dieein wahrer Kassenschlager ist, dürfte ohnehin ein offenes Geheimnis gewesen sein. Was für ein großes Geschäft die japanische Spieleschmiede mit dem beliebten Handheld-Hybriden aber tatsächlich gemacht hat, zeigen nun surreal wirkende Zahlen.Jüngst wurden die neuestenNintendos veröffentlicht: Die Switch wurde offiziell bereits überweltweit verkauft – Tendenz steigend. Für einen Nachfolger dürfte es also zumindest schwierig werden, den beeindruckenden Erfolg zu toppen.Dass die Nintendo Switch sich markttechnisch in den vergangenen sieben Jahren hervorragend entwickelt hat, zeigt nicht nur der Umstand, dass sie nun nicht mehr weit von dendes Nintendo DS und Sonys extrem beliebter PlayStation 2 entfernt liegt. Besser zu erkennen ist der Erfolg der kleinen Konsole noch einmal mit einer Grafik von Twitter-Nutzer Pierre485, der dieder aktuellen Hardware-Generation des Mario-Konzerns verdeutlicht:Der gezeigten Grafik zufolge, die Nintendos Gewinne nach Geschäftsjahren aufschlüsselt, hat die Switch-Ära sogar dendes Unternehmens von über drei Jahrzehnten – zwischen den Jahrenund– überflügelt.Einenkonnte man umverzeichnen – zuvor lag Nintendos Erfolg noch in den Händen der Wii und der Zeit als der DS bereits als etabliertes System galt. Von der selben Quelle stammt auch die Grafik, bei welcher die Inflation berücksichtigt wurde, womit noch einmal unterstrichen wird, wie erfolgreich die Switch-Periode für Nintendo war. Sicherlich profitierte man aber auch vom, die heutzutage größer ist als je zuvor und durch ein weltweites Publikum gestützt wird.Obwohl die aktuelle Konsolengeneration also noch immer sehr profitabel zu sein scheint, warten Fans des Konzerns auf. Zuletzt erfuhren wir zumindest,– wie die nächste Generation derweil der Einfachheit halber genannt wird – steht.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021