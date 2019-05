Spielemarkt Deutschland: Jeder zweite "Gamer" interessiert sich für Retro-Konsolen - 4Players.de

Neuauflagen alter Spielekonsolen sollen laut game - Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von repräsentativen Umfragedaten des Meinungsforschungsinstituts YouGov auf großes Interesse in Deutschland treffen.Knapp jeder zweite "Gamer" (49 Prozent) in Deutschland findet die Neuauflagen von SNES, PlayStation und Co. interessant. 24 Prozent der "Gamer" haben sich bereits eine Retro-Spielekonsole gekauft oder deren Anschaffung erwägt. Jeder vierte "Gamer" (25 Prozent) findet die Neuauflagen der Klassiker zwar interessant, plant aber derzeit nicht, sich ein entsprechendes Gerät zu kaufen. Eine konkrete Definition des Begriffs "Gamer" (Stichworte: Häufigkeit, Dauer des Spielens etc.) hat der Bundesverband - auch auf Nachfrage - nicht preisgegeben. Auch der Anteil der "Gamer" an der befragten Grundgesamtheit (n=2.028) wurde nicht erwähnt."Die Neuauflagen der Spielekonsolen-Klassiker sind sehr beliebt in Deutschland: Viele Eltern zeigen ihren Kindern damit die Spiele ihrer Jugend, andere wollen zeitlose Spiele-Klassiker wieder spielen oder neu entdecken", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game.Informationen zu den Umfragedaten: Die Umfragedaten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.028 Personen zwischen dem 22.10.2018 und 26.10.2018 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sollen repräsentativ für die deutsche Bevölkerung "ab 16 Jahren" sein.