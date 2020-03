Spielemarkt Deutschland: FIFA und Die Sims sind die erfolgreichsten Spiele-Marken der vergangenen zehn Jahre

FIFA (auf Konsolen) und Die Sims (auf PC) sind die erfolgreichsten Marken im Computer- und Videospiele-Bereich der vergangenen zehn Jahre in Deutschland (2010 bis 2019), dies hat der game - Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von Daten der GfK Entertainment bekannt gegeben Auf den Konsolen schafften "Mario-Spiele" den Sprung auf den zweiten Platz. Hinter dem sprungfesten Kemptner folgen Call of Duty, Lego-Spiele und Grand Theft Auto. Die Pokémon sammeln sich auf Platz 7. Im PC-Bereich liegt der Konsolen-Spitzenreiter (FIFA) lediglich auf Platz 13. Die Sims lassen derweil Call of Duty, Landwirtschafts-Simulator, World of WarCraft und Battlefield hinter sich. Auf Position 6 liegt Anno.Die Charts enthalten die am häufigsten in Deutschland plattformübergreifend auf Datenträgern verkauften Spieleserien der Jahre 2010 bis 2019. Digitale Verkäufe, die in den letzten Jahren zunehmend wichtiger geworden sind, fehlen in dieser Auswertung. Es ist unklar, inwiefern Erweiterungen (z.B. bei Die Sims 4) in diese Auflistung einbezogen wurden, aber aufgrund der Platzierung von Die Sims durchaus wahrscheinlich. Welche Spiele als "Mario-Spiele" gezählt werden, ist ebenso unbestimmt, aber mehr Informationen zur Methodik gab der Verband (wie gewohnt) nicht preis. Die Daten stammen von GfK Entertainment.