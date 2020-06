Spielemarkt Deutschland: Smartphones bleiben beliebteste Spieleplattform; PC holt deutlich auf

Das Smartphone bleibt die beliebteste Spieleplattform in Deutschland, meldet der game - Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von Daten des Marktforschungsunternehmens GfK. Mehr als 19,5 Millionen Menschen nutzen Smartphones, um zu spielen, heißt es. Das sind 900.000 Nutzer mehr als 2018. Aber auch die Nutzerzahlen von Spielen auf PCs sind gestiegen. So spielten 2019 etwa 16,3 Millionen Menschen via Computer - eine Steigerung um 2,9 Millionen im Vergleich zu 2018. Als Gründe für den starken Anstieg im PC-Bereich werden "vielfach erwartete Spiele" wie Anno 1800 oder Red Dead Redemption 2 sowie Abonnement-Dienste wie der Xbox Game Pass für PC oder Uplay+ genannt. Angaben zur Nutzungsdauer, -häufigkeit und -intensität von Spielen auf den jeweiligen Plattformen machte der Bundesverband (abermals) nicht."Die Möglichkeit, auf Konsolen wie Nintendos Switch, der PlayStation von Sony und der Xbox von Microsoft in digitale Welten einzutauchen, nahmen 2019 dagegen etwas weniger Menschen wahr: Insgesamt spielten etwa 15,9 Millionen Menschen auf Konsolen, was ein Minus von 800.000 Spielern bedeutet. Hier wird erwartet, dass die geplante Veröffentlichung der Nachfolgerkonsolen von Sonys PlayStation 4 und Microsofts Xbox One Ende des Jahres neuen Schwung bringt. Wie der game im März mitteilte, wird die kommende Konsolengeneration bereits von jedem dritten Deutschen sehnlichst erwartet. Tablets konnten mit rund 11,3 Millionen Spielern 2019 wiederum um etwa 300.000 zusätzliche Nutzer wachsen. Insgesamt spielen in Deutschland über 34 Millionen Deutsche Computer- und Videospiele. Das Durchschnittsalter beträgt 37,5 Jahre", heißt es weiter in der Pressemitteilung.Felix Falk, Geschäftsführer des game: "Ob zu Hause oder unterwegs, allein oder mit Freunden: In Deutschland wird gespielt und zwar jederzeit und überall. Dabei zeigt sich gerade in Zeiten wie diesen einmal mehr, warum so viele Menschen in Deutschland Games lieben: Sie machen Spaß, verbinden Menschen und lassen uns gedanklich auch mal den eigenen vier Wänden entkommen."Insgesamt ist der deutsche Games-Markt 2019 um sechs Prozent auf rund 6,2 Milliarden Euro gewachsen. Der Umsatz mit Spiele-Hardware (Konsolen, Gaming-PCs und Zubehör) ging im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 2,4 Milliarden Euro zurück. Dagegen konnte der Markt für Spiele-Software um elf Prozent zulegen: Insgesamt wurden 2019 rund 3,9 Milliarden Euro mit Computer- und Videospielen sowie den Gebühren für entsprechende Online-Dienste ausgegeben.Informationen zu den Marktdaten: "Durch die Berücksichtigung weiterer dedizierter Games-Hardware wie Spiele-PCs und entsprechendem Zubehör fällt die Marktgröße höher aus. Dies gilt auch für die angepassten Daten für 2018, die sich dadurch von den im vergangenen Jahr kommunizieren unterscheiden. Die genannten Marktaten basieren auf Erhebungen des GfK Consumer Panels und App Annie. Die GfK verwendet Erhebungsmethoden zur Erfassung der Daten des deutschen Marktes für digitale Spiele, die weltweit und qualitativ einmalig sind. Hierzu gehören unter anderem eine für die gesamte deutsche Bevölkerung repräsentative laufende Befragung von 25.000 Konsumenten zu ihren Einkaufs- und Nutzungsgewohnheiten bei digitalen Spielen sowie ein Handelspanel. Die Datenerhebungsmethoden erlauben einen einmaligen Einblick in den deutschen Markt für Computer- und Videospiele."