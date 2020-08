Spielemarkt Deutschland: game-Bundesverband meldet "großes Interesse" an der nächsten Konsolengeneration

Sunblaster hat geschrieben: ? vor 50 Minuten Na ja es ist schon ein gewagter Sprung von Wahrnehmung auf Interesse zu schließen .Wenn ich auf Youtube einen Werbeclip nach 5 Sekunden überspringe weiß ich auch, das das beworbene Produkt existiert, hab aber trotzdem kein Interesse dran . Na ja es ist schon ein gewagter Sprung von Wahrnehmung auf Interesse zu schließen.Wenn ich auf Youtube einen Werbeclip nach 5 Sekunden überspringe weiß ich auch, das das beworbene Produkt existiert, hab aber trotzdem kein Interesse dran

Die 37% Deutsche / 49% Gamer sind nicht acht Millionen Kaufwillige. Von denen, die über die neuen Konsolen wissen, planen acht Millionen einen Erwerb. Das könnten in der einfachsten Form zwei Fragen sein: Wissen Sie über die neuen Konsolen in diesem Jahr (auf einer Skala 1-10)? Planen Sie, sich eine der Konsolen zu kaufen (auf einer Skala 1-10)?Nicht in der Umfrage ist der Zeitpunkt, die acht Millionen werden nicht direkt zum Launch gekauft. Und es nur die Absicht, keine Garantie. Bspw. kann sich das Interesse in den nächsten Monaten, Jahren durch verschiedene Gründe verschieben. Es ist eine Momentaufnahme, nicht weniger und nicht mehr.