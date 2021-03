Spielemarkt Deutschland: Deutliches Plus im Corona-Jahr (2020): Games-Markt wächst um 32 Prozent

Der deutsche Games-Markt hat im Jahr 2020 einen neuen Umsatz-Rekord aufgestellt: 8,5 Mrd. Euro wurden mit Computer- und Videospielen sowie der dazugehörigen Hardware umgesetzt. Das entspricht einem Wachstum von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Software-Markt für Computer- und Videospiele wuchs um 36 Prozent auf 5,2 Mrd. Euro - in diesem Betrag sind auch Ingame- und InApp-Käufen, Abonnements sowie Gebühren für Online-Dienste enthalten. Der Umsatz mit Spielekonsolen, Gaming-PCs und Zubehör legte um 26 Prozent zu (3,2 Mrd. Euro). Das starke Wachstum wird auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zurückgeführt. Diese Daten gab heute der game - Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von Daten der Marktforschungsunternehmen GfK und App Annie bekannt ( Quelle )."Das außerordentlich starke Wachstum im Games-Bereich zeigt, wie wichtig Games im Corona-Jahr 2020 waren. Sie haben Millionen Menschen zusammengebracht, Spielerinnen und Spieler trotz fehlender Reisemöglichkeiten fremde Welten entdecken lassen, beim Homeschooling unterstützt oder einfach nur für gute Unterhaltung trotz der Pandemie gesorgt", sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. "Dabei konnte die große Nachfrage im Bereich der Spielekonsolen oder auch Gaming-Grafikkarten aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit nicht immer gestillt werden. Viele deutsche Haushalte haben in der Corona-Pandemie also technisch aufgerüstet und sind damit fit für die Spiele-Hits der kommenden Jahre."Ein besonders starkes Wachstum wurde im Bereich mit Ingame- und InApp-Umsätzen verzeichnet (+44 Prozent auf 3,2 Mrd. Euro im Vergleich zu 2019). Auch die Gebühren für Online-Services konnten mit einem Wachstum von 50 Prozent auf 692 Millionen Euro zulegen, hierzu gehören z.B. Abo- und Cloud-Gaming-Services wie EA Play Pro, Nintendo Switch Online, PlayStation Plus, Xbox Game Pass oder Ubisoft+. Mit dem Abonnement einzelner Spiele (z.B. World of WarCraft oder Final Fantasy 14 Online) konnte 44 Prozent mehr umgesetzt werden. Dieses Marktsegment wuchs auf 163 Millionen Euro. Mit dem Verkauf von Computer- und Videospielen (also Vollversionen) konnten mehr als 1,1 Mrd. Euro umgesetzt werden (+11 Prozent im Vergleich zu 2019).Hintergrund: "Die genannten Marktaten basieren auf Erhebungen des GfK Consumer Panels und App Annie. Die GfK verwendet Erhebungsmethoden zur Erfassung der Daten des deutschen Marktes für digitale Spiele, die weltweit und qualitativ einmalig sind. Hierzu gehören unter anderem eine für die gesamte deutsche Bevölkerung repräsentative laufende Befragung von 25.000 Konsumenten zu ihren Einkaufs- und Nutzungsgewohnheiten bei digitalen Spielen sowie ein Handelspanel. Die Datenerhebungsmethoden erlauben einen einmaligen Einblick in den deutschen Markt für Computer- und Videospiele."