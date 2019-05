Lords of the Fallen 2: "Mangelnde Qualität": Entwickler-Studio wieder ausgetauscht - 4Players.de

Bei Lords of the Fallen 2 gibt es wieder Ärger. Der polnische Publisher CI Games möchte die Entwicklung nun selbst fortführen und abschließen (inkl. Outsourcing-Hilfe), da sie mit dem aktuellen Stand der Entwicklung bei den Defiant Studios nicht zufrieden seien. Mitte letzten Jahres wurde bekannt gegeben, dass das Studio aus New York an dem Titel arbeiten würde. CI Games bemängelt laut Eurogamer die Qualität der verrichteten Arbeit (konkret bei Meilenstein Nr. 11) trotz dreifacher Aufforderung zur Verbesserung der Qualität in dieser Phase. CI Games wirft den Defiant Studios den Bruch des Vertrags vor."Wir sind keineswegs mit der Darstellung der Defiant Studios durch CI Games einverstanden. (...) Da wir unsere vertraglichen Geheimhaltungsverpflichtungen einhalten werden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter auf dieses Thema eingehen", sagte David Grijns, Gründer und Geschäftsführer der Defiant Studios.