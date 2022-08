The Lords of the Fallen : Reboot für PC, PS5 und Xbox Series angekündigt

Entwickelt wird The Lords of The Fallen von dem zu CI Games gehörenden Studio "Hexworks". Das Action-Rollenspiel soll für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen und die Unreal Engine 5 nutzen.



Nach langem hin und her gab es auf der Gamescom: Opening Night Live endlich Neuigkeiten zum Action-Rollenspiel: Mit The Lords of The Fallen wurde überraschend keine Fortsetzung, sondern ein Reboot angekündigt.Entwickelt wird The Lords of The Fallen von dem zu CI Games gehörenden Studio "Hexworks". Das Action-Rollenspiel soll für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen und die Unreal Engine 5 nutzen.Zur Geschichte und den Key Features heißt es vom Publisher CI Games:

The Lords of the Fallen spielt mehr als tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und bietet ein völlig neues Abenteuer in einer riesigen, vernetzten Welt, die mehr als fünfmal so groß ist als die des ersten Spiels. Zusätzlich wird es möglich sein, eine zweite Spielerin oder einen zweiten Spieler einzuladen, die sich ihrem Abenteuer im ununterbrochenen Online-Koop anschließen.





Key-Features:

Eine riesige, vernetzte Welt: Mehr als fünfmal so groß als das Originalspiel

Ein umfangreiches RPG-Erlebnis: Eine große Anzahl von NPCs, die es zu treffen und deren Geschichten es aufzudecken gilt

Taktische Kämpfe; Ein schnelles, flüssiges und herausforderndes Kampfsystem

Verheerende Magie: Spielende nutzen im Kampf Zaubersprüchen und Charakterverstärkungen, um das Blatt zu wenden

Ununterbrochener Online-Koop: Gemeinsam eine riesige und dunkle Welt erkunden

Eine individuelle Legende erschaffen: Vollständige Charakteranpassung und -weiterentwicklung

Das Original Lords of the Fallen erschien bereits 2014 und konnte bei uns im Test mit einem befriedigenden Ergebnis überzeugen.