The Lords of the Fallen : Düsterer Trailer zum Reboot versprüht Bloodborne-Atmosphäre

Todesglubsch schrieb am 09.12.2022 um 17:11 Uhr

Fand Lords of the Fallen damals ja garnicht mal so schlecht. Aber jeglicher Versuch es erneut zu spielen, scheiterte an der Framerate.

Gut, ich hab keine Ahnung worum es bei der Story ging und ich hasse Soulslike mit festen Hauptcharakteren, aber es war eigentlich ne solide Basis, die man hätte ausbauen können, wenn man es sich nicht mit seinem Entwicklerstudio verscherzt hätte.