Lords of the Fallen : Setzt auf ein individuell gestaltbares Checkpoint-System

Lords of the Fallen: Ein teures Speichersystem

Ein verwirrender Namenswechsel

Genau wie insollen auch inLeuchtfeuer ein rettender Hafen sein, an dem ihr eine wohlverdiente Verschnaufpause einlegen und eure Heiltränke auffüllen könnt.Das lauschige Lagerfeuer dient aber auch vor allem als: Beißt ihr ins Gras, geht es nämlich zurück zur letzten Raststätte. Während ihr in From Softwares Spielen an die Vorgaben der Entwickler gebunden seid, wo sich die Lagerfeuer befinden, will euch Lords of the Fallen mehr Freiheiten schenken undlassen.Das verriet Hexworks‘ Creative Director Cezar Virtosu den Kollegen von PCGamesN auf der diesjährigen Game Developers Conference in San Francisco. Zwar wird es in Lords of the Fallen diegeben, die von den Entwicklern platziert wurden. Ihr könnt aber eben auch eure eigenen erschaffen:„Ich denke, es ist höchste Zeit, einen Durchbruch von uns zu diskutieren: Die Möglichkeit, eigene Leuchtfeuer zu erschaffen.“ Wer diebefürchtet, darf aber durchatmen: „Ihr fragt euch vielleicht: Packt ihr eine manuelle Speicherfunktion in ein Harcore-Spiel? Das tun wir, aber diesen Anker zu erschaffen kostet drei bis fünf Umbral Samen.“Die genaue Zahl stehe noch nicht fest, es soll aber teuer werden, wie Virtosu versichert. Die alsbetitelte Ressource bekommt ihr von Gegnern, die ihr in Umbral besiegt – die Welt der Toten, die ihr nach eurem Ableben erkundet oder mit einer speziellen Laterne bereisen könnt. Die Samen seien aber, damit ihr die Ressource nicht im Überfluss bekommt.Außerdem soll jeweils nur ein eigens kreiertes Leuchtfeuer zur selben Zeit aktiv sein: Platziert ihr also ein neues, wird das alte zerstört. Ob man bei dieser Entscheidung bleibt, stehe aber noch nicht fest: „Wir arbeiten aktuell daran, ob unsere Leuchtfeuer zerstört werden können oder nicht. Denn aktuell sind unsere gegebenen Leuchtfeuer ziemlich spärlich verteilt”, schließt Virtosu.Lords of the Fallen ist aber noch aus einem anderen Grund vor kurzem in den Schlagzeilen gewesen: Das undatierte Soulslike von Entwickler Hexworks, das ausschließlich fürerscheinen soll, hat erst letzte Woche einen bizarren Namenswechsel durchgemacht.Hieß das Reboot zum Vorgänger von 2014 ursprünglich „The Lords of the Fallen“, um sich mit der ersten Silbe vom Original abzugrenzen, ist die mittlerweile weggefallen. Damit beide Spiele nicht den gleichen Titel tragen, hat das damals von Deck 13 entwickelte Spiel den Zusatz „2014“ erhalten.