Lords of the Fallen : Releasetermin zum Soulslike offenbar geleakt

Lords of the Fallen: Release nur für die aktuelle Generation





Lords of the Fallen: October 13 pic.twitter.com/QjInaZwFz5



— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) May 11, 2023

Über das neue, nicht zu verwechseln mit dem Vorgänger, haben die Entwickler bisher viel gesprochen. Über denallerdings nicht – hier herrscht eisernes Schweigen.Ein in der Regel verlässlicher Leaker will nun jedoch das Veröffentlichungsdatum in Erfahrung gebracht haben: Gemäß seiner Informationen soll Lords of the Fallen amerscheinen, sprich in so ziemlich genau fünf Monaten und passend zum Weihnachtsgeschäft.Die Info über den Releasetermin stammt vom italienischen Twitter-Nutzer Aggiornamenti Lumia, der in der Vergangenheit bereits das eine oder andere Mal solche Termine vorab veröffentlichte. In der Regel nutzt er dafür die versteckten Inhalte des Xbox- und Microsoft Stores, bei denen nicht allzu selten bereits vorab der geplante Release eingetragen wird.Im Falle von Lords of the Fallen soll es sich dabei um den besagten 13. Oktober handeln, einem Freitag. Keinem ungewöhnlichen Wochentag für einen groß angelegten Release. Erscheinen soll das Soulslike übrigens lediglich für denund setzt technisch auf die Stärken der Unreal Engine 5.Publisher CI Games hat sich bislang nicht zu einem Releasetermin von Lords of the Fallen geäußert. Dafür aber verraten die Macher von den Defiant Studios regelmäßig kleine Details zum geplanten zweiten Teil der Reihe. Unter anderem könnt ihr