Lords of the Fallen : Neuer Gameplay-Trailer bestätigt Release-Termin des Soulslikes

Lords of the Fallen: Zwischen Ritterburg und Höllenpfuhl

geisterte der Release-Termin vom Soulslike-Rebootdurch das Internet, bei dem es sich jedoch nur um einen Leak handelte.Mittlerweile haben Publisher CI Games und Entwickler Hexworks Konsequenzen aus dem Informationsleck gezogen und verrieten das offizielle Erscheinungsdatum, das sich mit dem bereits bekannten Termin deckt:dürft ihr daher auf demdie Schwerter klingen und das Blut fließen lassen.Zusammen mit dem Veröffentlichungstag enthüllten die Macher nun auch endlich daszu Lords of the Fallen, das euch einen Vorgeschmack auf das neun Jahre nach der Vorlage erscheinende Soulslike bieten soll. Gut vier Minuten sind auf dem YouTube-Kanal der internationalen Kollegen von IGN zu sehen.Widmet sich der Anfang noch einer Zwischensequenz, in der drei Gefährten der Auftrag erteilt wird, den Dämonengott Ardyr zu stürzen, bietet der Rest der Gameplay-Enthüllung neben ein paar ausschweifenden Landschaftsaufnahmen vor allem schildbrechende Keilereien. Während man über diemit Iron Maiden sicher streiten kann, dürfte die optische Mischung ausundbei Genre-Fans für wohlige Schauer sorgen.Spielerisch orientiert man sich ebenfalls an den großen Vorbildern: Die vorwiegend imstattfindenden Auseinandersetzungen mit gepanzerten Rittern und albtraumhaften Kreaturen werden vereinzelt durch wuchtige Zauber und Spezialattacken aufgelockert. Die kommen nicht nur beim Erkunden der düsteren Level, sondern auch bei den Genre-typischen Bosskämpfen zum Einsatz.Falls ihr vor denen schon jetzt Respekt haben solltet, egal ob aufgrund des Gameplay-Videos oder persönlicher Erfahrungen, dürfte euch der Umstand freuen, dass ihr. Die zusätzlichen Leuchtfeuer kosten allerdings, die Platzierungen wollen also gut überlegt sein.