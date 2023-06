Lords of the Fallen : Alle Infos zu Release, Multiplayer, Gameplay und mehr im Überblick

Lords of the Fallen: Alle Infos im Überblick

Release: Wann erscheint Lords of the Fallen?

Für welche Plattformen erscheint Lords of the Fallen?

Systemanforderungen für den PC

geeignet für: 720p-Auflösung & niedrige Einstellungen

720p-Auflösung & niedrige Einstellungen Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit Prozessor (CPU): Intel Core i5 8400 oder AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5 8400 oder AMD Ryzen 5 2600 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1060 6GB oder AMD Radeon RX 590 8 GB

Nvidia GeForce GTX 1060 6GB oder AMD Radeon RX 590 8 GB Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Speicherplatz: 45 GB (HDD unterstützt, SSD empfohlen)

geeignet für: 1080p-Auflösung & hohe Einstellungen

1080p-Auflösung & hohe Einstellungen Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit Prozessor (CPU): Intel Core i7 8700 oder AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 8700 oder AMD Ryzen 5 3600 Grafikkarte (GPU) : Nvidia GeForce RTX 2080 8GB oder AMD Radeon RX 6700 10 GB

: Nvidia GeForce RTX 2080 8GB oder AMD Radeon RX 6700 10 GB Arbeitsspeicher : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Speicherplatz: 45 GB SSD

Welche Editionen von Lords of the Fallen gibt es?

Enthält ausschließlich das Basisspiel

Basisspiel

Starterklasse: Dunkler Kreuzritter

Rüstungs- und Waffen-Set: Dunkler Kreuzritter

100-seitiges digitales Artbook

Digitaler Soundtrack

Modellgalerie in 3D

Basisspiel

Starterklasse: Dunkler Kreuzritter

Rüstungs- und Waffen-Set: Dunkler Kreuzritter

100-seitiges digitales Artbook

Digitaler Soundtrack

Modellgalerie in 3D

19 cm große Statue des Dunklen Kreuzritters

Steelbook

Schaukasten aus Metall

Doppelseitiges Poster & Artcards

Story: Was passiert in Lords of the Fallen?

Gameplay: Was für ein Spiel wird Lords of the Fallen?

Multiplayer: Gibt es Koop und PvP?

Namen sind Schall und Rauch, weshalb man es sich bei CI Games einfach machte:heißt genau wie sein Vorgänger, obwohl er mit diesem nur noch wenige Sachen gemein hat. 2023 soll der zweite Serienteil vor allem Spieler abholen, die sehnlichst auf ein neueswarten.Ob das klappt, bleibt natürlich abzuwarten, denn derdes Action-Rollenspiels ist noch ein paar Wochen entfernt. Wir wollen dennoch die Zeit nutzen, um euch über die wichtigsten Infos rund umundzu informieren.Bevor wir jedoch in die Details gehen, folgt hier ersteinmal die gewohnte Übersicht zu allen Fragen:Lords of the Fallen erscheint amund mischt damit im hart umkämpften Herbstgeschäft mit. Schließlich erscheinen in der Zeit auch weitere potenziell hochkarätige Spiele wieoder auchMit der Unreal Engine 5 im Gepäck verschreibt sich Lords of the Fallen lediglich dem, derund. Die alte Konsolengeration wird ebenso wenig bedient wie die Nintendo Switch. Auf diesen Konsolen schaut ihr als interessierter Spieler leider in die Röhre.Da Lords of the Fallen auf die Unreal Engine 5 setzt, benötigt ihr für das Action-Rollenspiel entsprechend moderne Hardware. Aber auch Besitzer etwas in die Jahre gekommener Grafikkarten können noch auf ihre Kosten kommen.Wie für moderne Spiele erscheint Lords of the Fallen in drei unterschiedlichen Versionen, die teils verschiedene physische und digitale Boni umfassen.– Preis: 59,99 Euro (PC), 69,99 Euro (PS5, Xbox Series)– Preis: 69,99 Euro (PC), 79,99 Euro (PS5, Xbox Series)– Preis: 229,99 Euro (PS5, Xbox Series)Lords of the Fallen spielt viele, viele Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers und dreht sich um den Dämonengott Adyr. Dieser wurde schon vor langer Zeit besiegt und seine Tyrannei beendet, aber nun droht dessen Wiederauferstehung und damit neues Unheil. Als Dunkler Kreuzritter liegt es somit an euch, Adyr und sein Gefolge aufzuhalten, bevor es zu spät ist.Dabei seid ihr nicht nur in der Welt der Lebenden unterwegs, sondern könnt dank einer magischen Laterne auch einen Blick in das Reich der Toten wagen, das sogenannte Umbral.Wie bereits der erste Teil ist auch das neue Lords of the Fallen von den Spielen From Softwares inspiriert, insbesondere die Dark Souls-Reihe und. Stellt euch also schon einmal auf knackige Kämpfe, vielseitige Bossgegner und eine Welt ein, die ihr eher bedacht erkundet. Das neue Entwicklerstudio Hexworks hat jedoch im Vergleich zum Vorgänger sämtliche spielerischen Bereiche komplett neu entwickelt, weshalb sich beide Lords of the Fall-Spiele trotz mancher Ähnlichkeit sehr unterschiedlich anfühlen werden.Bei der Spielwelt setzt Lords of the Fallen zwar nicht auf eine offene Welt wie, sondern orientiert sich erneut mehr an den Souls-Spielen – wobei ein paar mehr Freiheiten gewährt werden sollen. Darüber hinaus gibt es mit Umbral außerdem noch das Reich der Toten, welches eine Parallelwelt ist, die ihr jederzeit betreten könnt und ihre eigenen Geheimnisse birgt. Darüber hinaus gibt es neun Klassen, über 100 verschiedende Waffen undJa, ihr könnt Lords of the Fallen im Koop-Modus mit einem Freund zusammenspielen und auch an PvP-Kämpfen teilnehmen. Denn wer online unterwegs ist, muss damit rechnen, dass Spieler aus anderen Welten eindringen und euch zum Kampf herausfordern – Dark Souls lässt ein weiteres Mal grüßen.Lords of the Fallen ist übrigens nicht das einzige Soulslike, was in diesem Jahr um eure Gunst kämpft. Im September