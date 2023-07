Lords of the Fallen : Die Systemanforderungen für den PC im Überblick

Lords of the Fallen: Die Systemanforderungen im Überblick

geeignet für: 720p Auflösung und niedrige Einstellungen

720p Auflösung und niedrige Einstellungen Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit Prozessor (CPU): Intel Core i5 8400 oder AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5 8400 oder AMD Ryzen 5 2600 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 590 mit mindestens 6 GB VRAM

Nvidia GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 590 mit mindestens 6 GB VRAM Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

12 GB RAM Speicherplatz: 45 GB, SSD empfohlen

geeignet für: 1080p Auflösung und hohe Einstellungen

1080p Auflösung und hohe Einstellungen Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit Prozessor (CPU): Intel Core i7 8700 oder AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 8700 oder AMD Ryzen 5 3600 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 2080 oder AMD Radeon RX 590 mit mindestens 8 GB VRAM

Nvidia GeForce RTX 2080 oder AMD Radeon RX 590 mit mindestens 8 GB VRAM Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 45 GB, SSD notwendig

Der Release vonrückt mit jedem Tag näher und somit natürlich auch die Fertigstellung des Action-Rollenspiels mit klaren Soulslike-Anleihen. Mittlerweile stehen deshalb auch diefest.Die fallen nicht unbedingt niedrig aus, auch wenn selbst ein wenig in die Jahre gekommene Hardware noch ausreichen wird, um Lords of the Fallen zumindest auf geringen Einstellungen spielen zu können. Wer jedoch die Stärken der Unreal Engine 5 in Gänze erleben möchte, sollte auf eine moderne Grafikkarte zurückgreifen können.Die aktuellen Systemanforderungen haben die Entwickler von Hexworks über die Steam-Produktseite verraten. So detailreich wie bei manchen Mitbewerbern fallen diese zwar nicht aus, aber ein ungefähres Gefühl von der zu erwarteten Grafikqualität vermitteln sie trotzdem.Für welche Ziel-Framerate die Anforderungen ausgelegt sind, geht leider aus ihnen nicht hervor. Unklar ist auch, welche Hardware benötigt wird, um Lords of the Fallen in höheren Auflösungen spielen zu können.Spätestens amwird sich das aber zeigen, denn dann erscheint Lords of the Fallen fürund. Vor kurzem veröffentlichten die Macher auch