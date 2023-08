Lords of the Fallen : Zwischen Licht und Schatten: Das neue Souls-Like in der gamescom-Vorschau

Lords of the Fallen: Im neuen Souls-Like bewegen wir uns zwischen Licht und Schatten

Im Kampfsystem und der Ausrüstung erkennt man den Ursprung

Auf der diesjährigenhatte ich die Gelegenheit, miteinen der wohl am meisten erwarteten Titel des Jahres anzuspielen. Im Gegensatz zum ersten Teil der Reihe wird dasdiesmal von Hexworks entwickelt, einem eigens für die Entwicklung dieses Spiels gegründeten Studio.Der neue Teil der Reihe spieltnach dem originalenaus dem Jahr 2014, es handelt sich also gewissermaßen um einzu diesem, das aber auch als Reboot der Reihe fungieren soll. Das Spiel orientiert sich dabei deutlich an bekannten Titeln des Souls-Like Genres wieoder, bringt aber auchmit sich.In meiner knappvon Lords of the Fallen startete ich trotz einiger Erfahrung mit allerlei Souls-Likes wieoderin einem kleinen, aber gut gestalteten Tutorialbereich. Im Nachhinein war das eine verdammt gute Entscheidung, denn durch diegibt es einige besondere Spielelemente, die sich nicht von selbst erklären.Neben der offensichtlichen Funktion der Laterne, zwischen den beiden Welten Axiom, der Welt der Lebenden, und Umbral, der Welt der Toten, zu wechseln, wird die Laterne auch genutzt, um bestimmtezu machen,oderzu finden. All dies fügt sich nahtlos in den normalen Spielverlauf ein. Die Mechanik des Wechsels zwischen den Welten bietet allerdings noch einiges, über das es zu reden gilt.Grundsätzlich bewege ich mich inAxiom. Solange ich auf meine Gesundheit achte und nicht durch bestimmte Rätsel oder Passagen gezwungen werde, kann ich hier auch die meiste Zeit verbringen. Möchte ich in die Welt der Toten, Umbral, wechseln, kann ich offensichtlich einfach sterben oder aber die Laterne benutzen, denn diese kann michbringen, nicht umgekehrt. Wenn ich aber Umbral wieder verlassen will, muss ich ganz bestimmte Punkte aufsuchen, die mich zurückbringen.Neben den offensichtlichen optischen Unterschieden gibt es aber noch eine weitere Sache, die Axiom von Umbral unterscheidet. Solange ich in der Welt der Toten unterwegs bin, greifen michan. Während das am Anfang noch durchaus machbar ist, dauert es nicht lange, bis ich fast überrannt werde. Daher hatte ich in der kurzen Anspielsitzung leider nicht viel Zeit, Umbral zu erkunden, da ich lieber möglichst viel vom Spiel entdecken wollte.Bis jetzt habe ich viel über das Alleinstellungsmerkmal von Lords of the Fallen geschrieben, jetzt möchte ich mich den Dingen widmen, die ein gutes Souls-Like ausmachen:und. Ersteres konnte ich leider noch nicht in Gänze ausprobieren, dazu fehlte mir einfach die Zeit. Daher konnte ich hauptsächlich den klassischen Nahkampf mit Schwert und Schild testen. Magie soll aber fließend in den Kampf integriert werden können, was ich mir aufgrund meiner Erfahrungen auch gut vorstellen kann.Insgesamt bietet das Kampfsystem alles, was man auch von anderen Genrevertretern kennt. Von leichten und schweren Angriffen über Blocken oder Parieren bis hin zu einfachen Ausweichrollen oder dem beidhändigen Stil. Das Ganze fühlt sich auch rechtan, wobei starke Angriffe mit großen Waffen auch diehaben. Die bereits erwähnte Laterne brauche ich hier auch manchmal im Kampf, um manchen Gegnern den Schild zu entziehen oder sie zu schwächen.Ein weiterer wichtiger Teil in Souls-Likes ist die Verbesserung des eigenen Charakters, durch Levelaufstiege und Ausrüstung. Ersteres funktioniert wie in den meisten Spielen dieses Genres,werden an Speicherpunkten in dieinvestiert. Die Ausrüstung erinnert stark an Dark Souls, mehrere Slots für Waffen, vier Rüstungsteile, zwei Ringe und zusätzlich ein Amulett. Dabei haben die Waffen in Lords of the Fallen wie im Vorbild auchmit den einzelnen Attributen. Für die Zaubersprüche scheint es insgesamt fünf Slots zu geben, die belegt werden können.Als großer Fan von Souls-Likes aller Art hat mich Lords of the Fallen, auch in der recht kurzen Zeit, in der ich es spielen konnte, absolut überzeugt. Ich bin bis zum ersten großen Endgegner gekommen, bevor ich leider das Gamepad aus der Hand legen musste, obwohl ich am liebsten direkt weitergespielt hätte. Vor Lords of the Fallen erscheint dieses Jahr noch ein Vertreter des gleich Genres: