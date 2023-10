Lords of the Fallen : Im Vergleich mit Lies of P: Für wen lohnt sich welches Soulslike?

Lords of the Fallen vs. Lies of P: Story und Setting

Rüstige Ritter in fiesen Verliesen: Fantasy wird in Lords of the Fallen großgeschrieben, das spiegelt sich auch in der Geschichte wider.

Das Kampfsystem: Parieren oder Ausweichen?

Gegen die schweren Schwinger der Bosse von Lies of P ist Ausweichen selten eine gute Idee, stattdessen heißt es das Schwert in die Luft strecken und zum richtigen Zeitpunkt parieren.

Die Bosskämpfe: Zwischen bockschwer und kinderleicht

Die Endgegner in Lies of P sind groß, gemein und ganz schön zäh: Hier braucht es eine starke Frusttoleranz und Lust zum Lernen. Wer das Sitzfleisch hat, darf sich über echte Erfolgserlebnisse freuen.

Das Fazit: Für wen eignet sich nun welches Soulslike?

Manchmal hilft bei einer Entscheidung auch ein langer, nachdenklicher Blick in die staubige Ferne, bevor es zum Elektronikladen eures Vertrauens geht.