Lords of the Fallen : Neues Update soll Performance verbessern und macht Samen günstiger

Lords of the Fallen: Generfte Bosse im NG+ und günstigere Samen

Bei den Tests zum letzte Woche erschienenengehen die Meinungen zwar auseinander, doch fast alle sind sich einig, dass technisch noch Luft nach oben ist.Vor allem diemacht Spielern zu schaffen: Nicht nur auf dem PC kommt es immer wieder zu Rucklern, die Soulslike-Fans die Tour vermiesen. Die Entwickler von Lords of the Fallen arbeiten derweil mit Hochdruck an Updates,und ein weiterer Patch soll seinen Teil dazu beitragen. Ein paar andere Änderungen hat der aber auch im Gepäck.Wie man in den Patch-Notes zu Lords of the Fallen auf Steam verrät, hat man einige Probleme mit Texturen behoben oder ihre Dateiengrößen verkleinert, um unter anderem denund die Grafikkarte zu entlasten. Darüber hinaus habe man einige Menü-Elemente angepasst, um die Anforderungen an den Arbeitsspeicher zu verringern. All diese Maßnahmen sollen nun der Performance helfen.Ob das klappt, bleibt abzuwarten:ist schließlich nicht das erste, die Probleme mit der Bildrate allerdings schon vor dem Release bekanntgegeben. Die Entwickler scheinen aber zumindest sehr bemüht, dem Problem auf lange Sicht endlich Herr zu werden. Falls ihr bereits auf eurer Reise durch Axiom und Umbral seid, dürften euch aber auch die restlichen Anpassungen interessieren, die überhinausgehen.So hat man denvon Molhu in der Himmelsrastbrücke halbiert, damit ihr die temporären Speicherpunkte bedenkenloser nutzen könnt. Außerdem wurde die Bedrohung durch, vor allem bei den späteren Endgegnern, zurückgeschraubt, weil diese im Verhältnis zu stark gewesen seien. Details zu den Änderungen, beispielsweise ob es um die Lebensleisten oder den verursachten Schaden der Bosse geht, teilte man aber nicht.Die behobenen Bugs hätten einen neuen Rekord erreicht, was die Entwickler derzuschreiben und sich recht herzlich für die Hilfe bedanken. Da der Patch v.1.1.203 noch lange nicht der letzte sein wird, kommt vermutlich noch die ein oder andere Änderung auf euch zu. Inkönnt ihr derweil nachlesen, was das Soulslike abseits der technischen Seite zu bieten hat – und wo es scheitert.