Lords of the Fallen : Hexworks Soulslike wird einsteigerfreundlicher durch Anpassungen an Gegnern

Lords of the Fallen: Zwei Patches bringen Veränderung

bleibt knifflig, wird aber einfacher. Gestern ging für das Soulslike ein Patch live, der die Schwierigkeit herunterschraubt, indem er eure Feinde schwächt. Weitere Anpassungen sollen in ein paar Tagen folgen und machen das Spiel noch etwas leichter.Bei Soulslikes handelt es sich generell um ein Genre, das seinen Spielern viel abverlangt. Lords of the Fallen war, nicht nur in den Bosskämpfen, besonders hart, weil euch die Monster ewig nachliefen, um euch niederzustrecken. Entwicklerwill die Gegner nun weniger aggressiv machen und sie schneller die Verfolgung aufgeben lassen.Eingefleischte Soulslike-Spieler mögen sich womöglich daran stören, dass Lords Of The Fallen mit dem Patch deutlich einfacher wird. Fürhingegen erweisen sich die Anpassungen als sehr praktisch, weil man nun leichter durchkommt und die Welt besser erkunden kann, ohne ständig auf der Flucht vor einer Horde Feinden zu sein.Der erste Patch erfolgte am 23. Oktober, ein zweiter kommt am 26. Oktober und lässt umherstreifende Monster seltener an euch hochspringen, ihr werdet also. ZudemHexworks die Anzahl der Gegner in manchen Gegenden. In den Patchnotes ist lediglich von „Arealen, in denen Spieler die meisten Schwierigkeiten haben“ die Rede – mancherorts habt ihr es also leichter als vorher.Wer mit den Änderungen unzufrieden ist, kann vor ihnen fliehen, indem er Lords Of The Fallen einmal durchspielt und dann einstartet. Auch hier bringt der Patch Anpassungen mit sich: Ab sofort müsst ihr wählen, ob ihr die Spielwelt zurücksetzen oder bleiben wollt. Euren Charakter könnt ihr behalten und der vereinfachte Schwierigkeitsgrad bleibt bestehen, wenn ihr nicht in einer neuen Welt startet. Ein vorheriger Patch, weil diese zu stark gewesen seien.Mit den Updates wird Lords of the Fallen, bleibt aufgrund des Genres aber weiterhin ein schwieriges Spiel. Auch, wenn euch die Monster nicht mehr so lange verfolgen und es weniger von ihnen gibt, wird das Durchspielen kein Zuckerschlecken.lest ihr hier.