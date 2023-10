Lords of the Fallen : Publisher verrät, wie teuer das Soulslike war

Lords of the Fallen: Eine mehr als 60 Millionen Euro schwere Investition

Vor gut zwei Wochen erschien: Neun Jahre nach dem Original durfte das neue Entwicklerstudio Hexworks dem Soulslike als Reboot eine zweite Chance geben.Trotz sehr gemischter Kritiken war schon der Erstling von 2014 mit drei Millionen verkauften Exemplaren ein, das neue Lords of the Fallen hat bereits jetzt die erste Millionen geknackt, wie man vor kurzem auf Twitter verriet. Dahinter stecken aber auch, sowohl für die Entwicklung als auch für das Marketing.Wie das polnische Magazin Bankier.pl berichtet, verriet David Broderick, CFO und Vizepräsident von Publisher CI Games, während einer Telefonkonferenz, wieviel das Unternehmen in Lords of the Fallen investieren musste.habe das Spiel insgesamt gekostet, wasentspricht. Wenig verwunderlich setzt sich die Summe dabei aus verschiedenen Faktoren zusammen.178 Millionen Zloty (knapp 40 Millionen Euro) seiendraufgegangen, wobei die Lizenzkosten für die genutzte Unreal Engine 5 nicht miteingerechnet seien. 81,5 Millionen Zloty (gut 18 Millionen Euro) habe danngekostet, während dienochmal mit 21,5 Millionen Zloty (fast fünf Millionen Euro) zu Buche geschlagen habe. Es sei eine Investition in das Franchise gewesen, um eine starke Basis und Markenbekanntheit aufzubauen, so Broderick.Die bisherigen Verkaufszahlen scheinen der Strategie von CI Games recht zu geben:in weniger als zwei Wochen ist für ein Soulslike von einem Unternehmen dieser Größe ein beachtlicher Start. Solltet ihr das Spiel bislang noch nicht auf dem Schirm gehabt haben, könnt ihrentnehmen, wie es sich gegen die Genre-Konkurrenz behauptet. Undzeigt,