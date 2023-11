Lords of the Fallen : Roadmap stellt die kostenlosen Inhalte für 2023 vor

Lords of the Fallen: Roadmap mit kostenlosen Inhalten vorgestellt

Drei Rüstungssets mitsamt eigener Questline

neue Fähigkeiten

neue Event-Questline

Erweiterungen fürs Inventar

neue Zauber

Modifikationen für den New Game Plus-Modus

getrennte Balance zwischen PvE und PvP

eine Möglichkeit, die Tastenbelegung am Controller zu ändern





Greeting Lampbearers,



Today, in the spirit of collaboration, we are pleased to share with you our Content Plan for the remainder of 2023 with continued support next year.



Seit Mitte Oktober isterhältlich, aber Schluss ist für den Entwickler Hexworks noch nicht. Das spanische Team hat zusammen mit Publisher CI Games eine umfassendevorgestellt, die zahlreichein Aussicht stellt.Nebenwird es zukünftig unter anderemgeben, mit denen das Soulslike umfangreicher wie runder wird. Einen festen Zeitplan gibt es allerdings nicht, dennoch sollen sämtliche Neuerungen noch in diesem Jahr als Update erscheinen.Die Roadmap für Lords of the Fallen ist in erster Linie zweigeteilt: Zum einen versprechen die Macher, die sich den Themen Stabilität, Performance, Balancing und so weiter widmen. Auch die Schwierigkeit bei Bossen soll angezogen werden,. Zusätzlich sollenvorgenommen werden.Neben den wöchentlichen Updates arbeitet das in Barcelona beheimatete Studio außerdem an den folgendenfür Lords of the Fallen, die im Laufe der nächsten Wochen kostenlos erscheinen sollen:Genaue Termine, wann die einzelnen Verbesserungen in das Soulslike gebracht werden, gibt es bislang aber nicht. Zudem ist die Roadmap noch nicht das Ende aller künftigen Updates, denn auchwird Lords of the Fallen weiterhin frische Inhalte erhalten. Wie gut sich das Rollenspiel bereits jetzt schlägt, erfahrt ihr derweil