Lords of the Fallen : Neues Update bringt stärkere Bosse, neues Lock-on-System und Balance-Anpassungen

Lords of the Fallen: Das steckt in Update 1.1.326 drin

Entwicklerschraubt weiterhin fleißig an, dem im Oktober veröffentlichten Soulslike. Mit einem neuen Patch kam man nun gleich mehrerennach: Die, es gibt getrenntes Balancing zwischen PvP und PvE und einist ebenfalls mit an Bord.Das Thema Schwierigkeitsgrad wird seitens des Studio etwas schwankend manövriert:, während man mit dem jetzigen Patch die Daumenschrauben wieder etwas anzieht. Betroffen sind davon vor allem die Bosse, die eine "komplette Überarbeitung" erhalten haben sollen."Es war klar (sowohl aus eurem Feedback als auch aus unseren internen Erkenntnissen), dass viele Bosse einfach nicht anspruchsvoll genug waren", heißt es vom spanischen Entwicklerteam in den Patchnotes . Aus diesem Grund hat man jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und den größten Feinden von Lords of the Fallen ein weniggegeben.Genauer gesagt haben sämtliche Nicht-Hauptbosse einevon zehn bis 20 Prozent erhalten, abhängig vom jeweiligen Fortschritt des Spielers. Darüber hinaus wurde außerdemum zehn Prozent angehoben. Zusätzlich haben vier Hauptbosse einen Boost für ihre Lebensanzeige und Angriffe geschenkt bekommen, wodurch sie ab sofort eine größere Herausforderung bieten sollen.Neben den gestärkten Bossen bringt Update 1.1.326 für Lords of the Fallen zusätzlich eineins Spiel. Fortan wird es sich in der Mitte des Bildschirms fixieren, was laut den Patchnotes die einfachste und beste Methode sei. Ihr könnt jedoch in den Einstellungen zwischen insgesamt vier verschiedenen Systemen wechseln, darunter auch die ursprüngliche Option, falls euch diese besser gefällt.Als wäre das nicht genug, bringt der jüngste Patch für Lords of the Fallen die erstenmit sich, die keinen Einfluss auf die PvE-Komponente haben. Des Weiteren wurde weiter an der technischen Optimierungen, an Bugfixes und weiteren Kleinigkeiten gearbeitet. Zu guter Letzt verweist das Team noch einmal auf, welche für 2023 und 2024 einige kostenlose Inhalte verspricht.