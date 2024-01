Lords of the Fallen : Gerüchte um Nachfolger mit Namen Death of the Fallen im Umlauf

Lords of the Fallen: Nachfolger mit neuen Namen für 2026





The future titles of CI Games with details (based on company public presentations, trademarks, job listings, and LinkedIn profiles):



🟪Codename: Project III

Sequel to Lords of The Fallen

Likely titled:



DEATH OF THE FALLEN



🟥Codename: Project Survive

New IP, open world… pic.twitter.com/tQFtWQW0aD



— Kurakasis (@Kurakasis) January 5, 2024

Publisher CI Games ist offenbar mit dem Erfolg vonvon 2023 zufrieden: Aktuellen Gerüchten und einem Markenschutzeintrag zufolge wird bereits an einemgearbeitet. Der könnte erstmals für das Franchise auch einen neuen Namen tragen.Nachdem 2014 Deck 13 das ersteentwickelt hat, haben sich anschließend die Wege von CI Games und dem Frankfurter Studio getrennt. Für das neue Lords of the Fallen hat sich der spanische Entwickler Hexworks ausgezeichnet, die jetzt offenbar bereits mit denangefangen haben.Die Gerüchteküche rund um einen Nachfolger zu Lords of the Fallen basiert einerseits auf einen Markenschutzeintrag von CI Games. Das polnische Unternehmen hat sich am 3. Januar 2024 beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt die Rechte für den Namengesichert. Mehr Infos gehen allerdings aus dem Eintrag nicht hervor.Die liefert dafür der Twitter-Nutzer Kurakasis: Demnach ist Death of the Fallen tatsächlich als Sequel zu Lords of the Fallen geplant und sollerscheinen. Als technisches Grundgerüst kommt seinen Informationen zufolge erneut die Unreal Engine 5 zum Einsatz, während abermals Hexworks die Entwicklung leiten wird. Darüber hinaus soll Death of the Fallenfür ein "breiteres Publikum" bieten. Was damit genau gemeint ist, bleibt allerdings offen.Darüber hinaus soll CI Games anarbeiten lassen: Neben einem Nachfolger der-Reihe soll außerdem ein Survival-Spiel mit dem Namenundentstehen. Letzteres ist angeblich ein taktischer Multiplayer-Shooter, der jedoch einen PvE-Fokus verfolgt. Interessanterweise sollen sich laut Kurakasis mittlerweile alle drei Spiele bei Underdog Studio in Entwicklung befinden.Bestätigt sind dienatürlich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Einsicherlich keine allzu große Überraschung. Zudem das Soulslike durchaus noch Verbesserungsbedarf besitzt,