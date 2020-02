The Incredible Adventures of Van Helsing 3: PS4-Umsetzung steht bereit

Besser spät als nie: The Incredible Adventures of Van Helsing 3 ist für PlayStation 4 im PlayStation Store veröffentlicht worden. Der dritte und letzte Teil der Action-Rollenspiel-Serie von Neocore Games kostet 14,99 Euro. Die Entwickler versprechen nicht näher beschriebene Anpassungen für die PlayStation 4 Pro, Unterstützung für den DualShock-4-Lautsprecher, 57 Trophäen und ein Theme.Die Umsetzung für Xbox One erschien Ende Dezember 2017 ( zum Test ). Die PC-Fassung ist seit Mitte 2015 erhältlich. Angaben zum Final Cut von The Incredible Adventures of Van Helsing wurden nicht gemacht.Letztes aktuelles Video: PS4 Release Trailer