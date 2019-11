Tony Hawk's Pro Skater 5: Gerücht: Skateboarderin Lizzie Armanto verrät neuen Serienteil - 4Players.de

Explanation of what I shared in my server:

An Activision contact told me a week or so ago about how Tony Hawk Pro Skater 1 and 2 had demos/prototypes remade. They went around internally. I didn't share before as I wasnt sure if they were being remade as full games, or just a test



Profi-Skateboarderin Lizzie Armanto könnte im Podcast " The Nine Club " ( via Gamesradar.com ) ausgeplaudert haben, dass sich ein neuer Teil von Tony Hawk's Pro Skater in Arbeit befindet. Der Verplapperer (bei Minute 02:00:50) sei bereits vor einem Monat passiert und mittlerweile aus der SoundCloud-Datei geschnitten worden, so Gamesradar.com.Armanto sei über ihren Auftritt in Teil 5 gefragt worden und habe geantwortet: "er wird ein weiteres veröffentlichen, und ich bin auch darin". Vorher habe es bereits aus anderen Quellen Gerüchte über einen möglichen neuen Teil gegeben, z.B. von den Journalisten Liam Robertson ( auf Youtube ) sowie "Sabi" (auf Twitter):Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer