Little Devil Inside: Action-Adventure gibt mit dickem Gameplay-Trailer ein Lebenszeichen von sich

Little Devil Inside: Satte sechs Minuten neues Gameplay

Update von den Entwicklern und Wechsel zur Unreal Engine 5

Alles begann vor fast zehn Jahren auf Kickstarter: Das Action-Adventuremachte dank fleißiger Spenden seine ersten Schritte und wuchs zu einer Vision, die spätestensein großes Publikum erreichte.Fast vier Jahre lang folgte kein Update seitens der Entwickler und bei vielen Fans machten sich Zweifel breit, ob Little Devil Inside jemals das Licht der Welt erblickte. Mit Sicherheit lässt sich das natürlich immer noch nicht sagen, aber jetzt gibt es dank einemzumindest neue Hoffnung.Kommentarlos veröffentlichten die Entwickler von Neostream Interactive das sechsminütige Werbevideo auf ihrem YouTube-Kanal und zeigten darin eine Bandbreite an unterschiedlichen Szenen, die denvoll zur Geltung kommen lassen. Für optische Abwechslung sorgen die verschiedenen Blickwinkel: Über die Landkarte trottet oder fahrt ihr als Miniaturfiguren aus der Vogelperspektive und seht dabei aus wie in einem, während für die actionreichen Kämpfe und Erkundungstouren eine klassisch herangezoomte Über-die-Schulter-Perspektive bedient wird.Spielerisch sind neben wilder Auseinandersetzungen mit Banditen, Basilisken und anderen aberwitzigen Kreaturen auch Ausflüge inzu sehen, in denen ihr mit der hiesigen Bevölkerung quatschen könnt. Hier erwarten euch dann hoffentlich nicht nur nette Nebengeschichten, sondern auch einige Aufträge. Wenn ihr dann wiederzieht, durchquert ihr tiefe Wälder und weite Wüsten, erforscht verlassene Villen, die mit gruseligen Gängen aufwarten.Vor allem dasim neuen Trailer von Little Devil Inside erinnert erneut an den Charme des über Kickstarter finanzierten Indie-Titels: Eine Mischung aus Hahn und Drache sorgt genauso für große Augen wie ein großer, dunkler Verfolger mit Käfigbauch und weißem, langem Schnabel. Einzig die recht rudimentären Sprechblasen und diezeigen, dass die Entwicklung offenbar noch nicht abgeschlossen ist.„Despite All“ also „Trotz allem“ hat man das Video zu Little Devil Inside getitelt und dieser Name hat natürlich einen Hintergrund. Auf Kickstarter teilte das Entwicklerteam nämlich einn, in der man sich mit den Arbeiten am Spiel aktuell befindet undfür die lange Wartezeit auf Neuigkeiten. „Trotz allem“ ist aber man aber immer noch hier: „Es begann mit dem Traum zweier Brüder. Ihr habt uns unterstützt. Wir wurden ein Team, haben uns zu einer Firma entwickelt und mit vielen zupackenden Händen versucht, etwas zu erschaffen.“„Auf dem Weg mit viel Mühe ein großartiges Spiel zu schaffen, sind viele tolle Menschen gekommen und gegangen. Menschen mit respektablen, aber unterschiedlichen Zielen und Vorstellungen. Indem wir diese Unterschiede und Gedanken miteinander geteilt haben, waren wir manchmal berührt und haben uns manchmal gestritten. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir diese Unterschiede nicht annehmen konnten und möchten uns daher bei euch allen entschuldigen.“„Jetzt sind wir also wieder ein kleineres, verbundenes Team mit einem einzigen, gemeinsamen Ziel: Einfach ein großartiges Spiel zu entwickeln. Und alle unsere ursprünglichen Gründungsmitglieder sind immer noch hier mit der Pflicht, zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Wir wissen, dass dies nicht all die Verschiebungen und den Mangel an Neuigkeiten rechtfertigt, und das soll es auch nicht, aber wir sind immer noch hier, waren es immer und werden es immer sein. Ausgestattet mit einem alles verändernden Umstand sind wir den langen Weg gegangen und jetzt stärker. Viel stärker.”Wir haben echte Diskussionen wegen des Publishings begonnen und sobald das alles geklärt ist, werden wir hoffentlich alles beantworten können, was jeder wissen will. Hier haben wir eine Reihe an Gameplay-Clips zusammengewoben, die zeigen, an was wir in der Unreal Engine 5 arbeiten“, schließen die Entwickler in ihrem Update. Da wir nun gerade einenbekommen haben, wird Little Devil Inside– dafür aber sicher