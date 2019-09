DiRT Rally: Wird aktuell kostenlos bei Steam angeboten - 4Players.de

Bei Steam wird DiRT Rally aktuell kostenlos angeboten. Wenn man das Rallye-Rennspiel von Codemasters bis zum 16. September um 19:00 Uhr "anfordert", kann man es dauerhaft in der Steam-Bibliothek behalten. Die Aktion gilt, solange der Key-Vorrat reicht. Spiele, die man kostenlos aus einer Werbeaktion erhält, geben keine Steam-Sammelkarten.DiRT Rally wurde am 7. Dezember 2015 veröffentlicht. Unseren Test findet ihr hier . Auszug aus dem Fazit: DiRT Rally ist die erste ernsthafte Rallye-Simulation seit vielen Jahren, die man endlich wieder im gleichen Atemzug mit Richard Burns Rally nennen kann. Zwar setzte die damalige Referenz von Warthog als Gesamtpaket immer noch etwas stärker auf Realismus und hatte darüber hinaus eine ordentliche Fahrschule zu bieten, doch hinsichtlich Anspruch und Fahrphysik kam bisher niemand so nah an das Rallye-Erlebnis von damals heran.