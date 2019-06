Final Symphony 2: Konzertreihe macht am 6. Juli in Essen halt - 4Players.de

Am 6. Juli 2019 findet in Essen das Spielemusik-Konzert Final Symphony 2 statt (Philharmonie Essen: Alfried Krupp Saal). Karten sind für 17 Euro bis 41 Euro erhältlich ( zur Website ). Final Symphony 2 ist die offiziell lizenzierte Konzertreihe mit sinfonischer Musik aus Final Fantasy 5, 8, 9 und 13. Moderiert wird die Veranstaltung von Ilyass Alaoui (Rocket Beans).'"Final Symphony II" - ein außergewöhnliches Game-Konzert, das es so in Essen noch nicht gegeben hat, präsentieren die Essener Philharmoniker unter diesem Titel am 6. Juli 2019. Nicht Beethoven oder Brahms stehen hierbei im Mittelpunkt, sondern die spektakuläre Welt der Videospiel-Musik. Auf dem Programm finden sich Orchester-Arrangements von Melodien aus dem Videospiel "Final Fantasy". Die Konzertreihe "Final Symphony" wurde 2013 ins Leben gerufen und wird seitdem von unterschiedlichen Orchestern präsentiert, darunter das London Symphony Orchestra.'