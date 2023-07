Need for Speed: Criterion sucht für neuen Teil nach einem "World Artist"

Need for Speed: Stellenausschreibung macht Hoffnung auf etwas Großes

Nachdem EntwicklermitUnbound auf gespaltene Meinungen traf, will man mit einem neuen Teil der beliebten Rennspiel-Reihe nun das Franchise „auf das nächste Level heben“.Genre-Fans dürften aktuell ohnehin auf ihre Kosten kommen, stehen mit Sonys Gran Turismo-Film , dem bevorstehendensowie dem neuen-Teil doch gleich mehrere spannende Projekte auf dem Plan. Und jetzt kommen auch noch erste Details zu einem brandneuen Need for Speed ans Licht.Zwar liegt die Veröffentlichung vonnoch nicht einmal ein ganzes Jahr zurück, dennoch plant Entwickler Criterion einer neuen Stellenausschreibung zufolge etwas Großes für den nächsten Serienteil. Dieser soll, worauf die Ausschreibung schließen lässt, erneut in einerangesiedelt sein.Dafür suche man gezielt nach einem, der dabei hilft, die Need for Speed-Reihe „auf das nächste Level zu heben“. Weiter heißt es recht konkret, man würde ein Teil eines „aufregenden Unterfangens zur Schaffung einer offenen Welt“ sein. „Mit einer stolzen Geschichte, in der wir an beliebten Franchises wieundgearbeitet haben, fordern wir nun die Konventionen des Rennspielgenres heraus, um das Need for Speed-Franchise auf die nächste Stufe zu bringen“.Dabei soll den Spielern ein „schnelles, lebendiges und athentisches Erlebnis“ geboten werden. Das Team suche jemanden, der „Architektur, Stadtplanung und visuelles Design schätzt oder kennt“ – wir können also durchaus von einer urbanen Umgebung im Spiel ausgehen, wenn auch eine offizielle Bestätigung dessen bislang ausblieb. Weitere konkrete Informationen, vor allem hinsichtlich eines möglichen Release-Zeitraums, gibt es ebenfalls nicht.Somit kann es durchaus sein, dass eine offizielle Enthüllung des neuen Need for Speed-Teils aus den Reihen Criterions noch in weiter Ferne liegt. Wer sich die Zeit bis dahin vertreiben will und sich nicht viel länger gedulden kann, dem empfehlen wirLetztes aktuelles Video: PCLaunchTrailer