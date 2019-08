ARK: Survival Evolved: Interview: Switch-Umsetzung "wird nicht vergessen" - 4Players.de

Die Switch-Version von ARK: Survival Evolved gehört den schlechtesten Switch-Umsetzungen in freier Wildbahn, sowohl die Grafikqualität als auch die Performance sind ziemlich mies (siehe unten). In unserem Interview mit Jesse Rapczak (Mitbegründer von Studio Wildcard; Art Director, Technical Art Director und Co-Creative Director von ARK) sprachen wir auch die Switch-Fassung an.Rapczak erklärte, dass die Version nicht direkt bei ihnen entwickelt wurde. Ein externes Studio war für die Konvertierung zuständig. Sie selbst bei Studio Wildcard sind nicht zufrieden mit der Ausführung und der Performance in Sachen Auflösung und Bildwiederholrate. Rapczak versprach, dass die Switch-Version noch nicht auf dem Abstellgleis wäre und sie weiter an der Verbesserung arbeiten wollen. Er meinte, dass sie die Version "nicht vergessen" hätten, zumal auch bald Nintendo Switch Lite erscheinen wird. Weshalb das Spiel in dem Zustand überhaupt veröffentlicht wurde, ist aber nicht erklärt worden.Außerdem steht noch auf dem Plan, die Erweiterungen (Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis 1 & 2) ebenfalls auf der Nintendo-Konsole zu veröffentlichen, sofern sie zufriedener mit der Switch-Version an sich seien.