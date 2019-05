Bloodstained: Ritual of the Night: Wird im Juni für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen - 4Players.de

Screenshot - Bloodstained: Ritual of the Night (PC) Screenshot - Bloodstained: Ritual of the Night (PC) Screenshot - Bloodstained: Ritual of the Night (PC) Screenshot - Bloodstained: Ritual of the Night (PC) Screenshot - Bloodstained: Ritual of the Night (PC) Screenshot - Bloodstained: Ritual of the Night (PC) Screenshot - Bloodstained: Ritual of the Night (PC) Screenshot - Bloodstained: Ritual of the Night (PC) Screenshot - Bloodstained: Ritual of the Night (PC)

505 Games wird am 18. Juni 2019 die digitale Fassung von Bloodstained: Ritual of the Night auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die Switch-Umsetzung wird am 25. Juni 2019 folgen. Die physischen Box-Versionen für den Einzelhandel sollen am 21. Juni 2019 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One und am 27. Juni 2019 für Nintendo Switch in den Regalen stehen.Passend zur Bekanntgabe des Termins ist das folgende Video veröffentlicht worden, das u. a. die Verbesserungen veranschaulicht, die das Spiel im Laufe der Entwicklung im letzten Jahr erfahren hat - zum Beispiel verbesserte Grafik und Lichteffekte sowie neu komponierte Musik von Michiru Yamane. Auch die Steuerung will das Team um Koji Igarashi optimiert haben.Letztes aktuelles Video: Release Date"Bloodstained: Ritual of the Night spielt im 18. Jahrhundert in England - eine widernatürliche Macht erschafft ein dämonenverseuchtes Schloss voller Kristallsplitter, die von enormen magischen Kräften durchdrungen sind. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Miriam, eines Waisenmädchens, das vom dämonischen Fluch eines Alchemisten gezeichnet ist, der ihre Haut langsam kristallisieren lässt. Um die Menschheit und sich selbst zu retten, muss Miriam sich durch das Schloss kämpfen und ein umfangreiches Arsenal an Waffen, Ausrüstung und Beute sammeln, herstellen und freischalten, um Gebel, den Schöpfer des Schlosses, und dessen unzähligen Schergen und Höllenbosse zu besiegen, die dort auf sie warten."