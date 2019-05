Bloodstained: Ritual of the Night: Diverse Zusatzinhalte via Update; "Iga's Back Pack" auch als separater DLC - 4Players.de

Todesglubsch schrieb am 26.05.2019 um 13:57 Uhr

Die Backer sind übrigens etwas angepisst. Bei Iga's Back Back handelt es sich nämlich um "exklusiven Backer Content", der nun garnicht mehr exklusiv ist.

505 beruft sich zwar auf ne Umfrage, bei der die überwältigtende Mehrheit dafür war, dass die Backer-Inhalte gegen einen Aufpreis auch an Normalkäufer weitergegeben werden, aber die Umfrage war öffentlich und die Mehrheit der Teilnehmer waren vermutlich nicht-backer. Bzw. dass die exklusiven Inhalte direkt am Releasetag für alle zur Verfügung für alle stehen - man auf die Stretchgoals aber erst auf ein Update warten muss, stört auch manche.

Ein weiterer Aufreger: Das Steelbook.

Wer das Spiel in bestimmten Läden vorbestellt, bekommt ein Steelbook dazu. Aber weil 505 so freundlich ist, haben sie 800 Stück davon abgezwackt und geben diese an Backer weiter. Für 15$.

Was viele zur folgenden Rechnung führt:

Bestellt man das Spiel bei Gamestop für 40$ vor, erhält man das Spiel, das Steelbook und kann sich die exklusiven Inhalte für 10$ nachkaufen. Kostet also 50$.

Hat man das Spiel für 60$ gebackt und möchte noch das Steelbook haben, dann zahlt man 75$.

Selbst wenn man noch so gnädig ist und das 8 Bit Bloodstained dazurechnet, so bekommen Normalkäufer am Ende mehr für ihr Geld, als der Backer.

Weiter geht's:

505 schickt das Spiel und die physischen Inhalte getrennt. So will man sichergehen, dass jeder Backer sein Spiel am Releasetag erhält und man nicht warten muss, bis alle physischen Dinge fertig sind. Das ist gut.

Nur liegt jetzt die Befürchtung nahe, dass die höherpreisigen Versionen statt einer schönen backer-exklusiven Verpackung nun in einem tollen Luftpolsterumschlag kommen.

Was viele dabei noch anpieselt ist, dass 505 sich seit der Bekanntgabe bedeckt hält.

Und last but not least: Ich hoffe, dass 505 als italienisches Unternehmen ihren Kram auch aus Europa verschickt. Ich hab nie meine Backerrewards von Pathfinder bekommen, weil der Zoll das Paket aus Russland als Geißel genommen hat und UPS alle Nachweise die Owlcat...