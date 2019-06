Bloodstained: Ritual of the Night: Switch-Version erhältlich; Performance-Probleme werden in Angriff genommen - 4Players.de

Bloodstained: Ritual of the Night ist im Nintendo eShop nun auch in digitaler Form für Switch verfügbar. Die Box-Fassung wird morgen im Einzelhandel bei teilnehmenden Händlern in UK, Frankreich, Italien, Deutschland und weiteren europäischen Territorien erhältlich sein. Alle Standardversionen kosten 39,99 Euro.Allerdings kämpft die Switch-Umsetzung mit Performance-Macken. In einem Update-Beitrag bei Kickstarter stellten die Entwickler klar, dass der "Day-One-Patch" die Situation etwas verbessern würde, aber nicht in dem Maße wie ursprünglich erwartet. Laut Jason Ryan von 505 Games stehen die Probleme der Switch-Version ganz oben auf der Tagesordnung. In nächster Zeit sollen mehrere kleinere Updates erscheinen, die sowohl die Stabilität als auch die Performance des Spiels verbessern sollen. Zum Test auf PC, PS4 und Xbox One : Mit Bloodstained: Ritual of the Night schien Entwickler-Urgestein Koji Igarashi genau den Nerv der Fans getroffen zu haben, die ein Spiel im Stil des Klassikers Castlevania: Symphony of the Night wollten - ein Titel, an dem Igarashi ebenfalls federführend beteiligt war. Nach haufenweise erreichten Zusatzzielen, allerdings auch einigen Problemen und massiven Verschiebungen ist der Titel jetzt erhältlich. Ist Bloodstained das moderne „IgaVania“, das alle erwartet haben? Die Antwort verraten wir im Test Letztes aktuelles Video: Video-Test